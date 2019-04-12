Благотворительный фонд поддержки слепоглухих «Со-единение» объявляет о начале конкурса на соискание Премии «За верность делу, вклад в развитие и продвижение системных изменений в области поддержки и социальной интеграции людей с одновременным нарушением слуха и зрения — «СО-ЕДИНЕНИЕ», сообщает Православие.Ru.

Премия призвана выявить и поощрить людей, верных делу и внесших весомый вклад в деятельность в сфере поддержки и защиты россиян с одновременными нарушениями слуха и зрения. А также тех, кто создал дополнительные формы поддержки активных слепоглухих.

Номинировать или номинироваться на конкурс могут представители власти, деятели искусства, работники сферы образования, волонтёры — все те, кто регулярно и продуктивно своей работой меняет мир слепоглухого человека к лучшему. Заявки должны быть подкреплены публикациями в СМИ, благодарственными письмами, сертификатами, дипломами, рекомендациями и прочими материалами за последние пять лет.

Премия «За верность делу, вклад в развитие и продвижение системных изменений в области поддержки и социальной интеграции людей с одновременным нарушением слуха и зрения — «СО-ЕДИНЕНИЕ» присуждается по следующим номинациям:

«За преданность и верность делу»;

«За вклад в сфере поддержки и защиты»;

«За вклад в сфере культуры»;

«За лучший проект»;

«За системный подход в сфере поддержки и защиты россиян с одновременным нарушением слуха и зрения»

Присуждение Премии осуществляется на конкурсной основе для всех физических и юридических лиц. Премия «СО-ЕДИНЕНИЕ» будет вручена впервые.

Выдвижение на премию продлится до 15 июля 2019 года.

Торжественная церемония вручения Премии состоится 15 октября 2019 года в Театре Нации.

Русская линия