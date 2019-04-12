Монумент появится в городе по инициативе Ассоциации юристов и при поддержке местных властей…

В ближайшее время власти Великого Новгорода планируют установить памятник первому министру юстиции России, известному поэту Гавриилу Державину, в своё время увидевшего великий талант Александра Сергеевича Пушкина. Об этом в начале апреля на церемонии вручения Российской национальной юридической премии имени Гавриила Державина заявил губернатор Новгородской области Андрей Никитин, сообщает 53news.Ru.

«Хочу поблагодарить Ассоциацию юристов за решение установить памятник Гавриилу Романовичу на территории Великого Новгорода. Ещё предстоит обсудить, каким он будет и где будет установлен. Но решение принято. Это будет место, которое заслуживает великий государственный деятель нашей страны. Теперь дело — за городскими властями, градостроительным советом», — сказал Андрей Никитин.

Местом вручения юридической награды Великий Новгород был выбран не случайно. Имя первого министра юстиции особо почитаемо на Новгородской земле. Находясь в отставке, последние годы жизни поэт провёл в своём родовом имении Званка. Здесь он написал знаменитое послание «Евгению. Жизнь званская», автобиографические «Записки», ряд стихотворных трагедий, опер, комедий и других произведений. Прах поэта захоронен в Спасо-Преображенском соборе новгородского Варлаамо-Хутынского монастыря.

В 2019 году лауреатом Российской национальной юридической премии имени Державина стал первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Николай Федоров.

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