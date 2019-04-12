9 апреля 2019 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла управляющий Северо-Восточным викариатством г. Москвы архиепископ Егорьевский Матфей принял участие в открытии выставки «Русский Север» в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, сообщает Патриархия.ru.

На выставке представлены иллюстрации работ проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера» и картины художника Татьяны Юшмановой.

Архиепископ Матфей обратился к гостям и организаторам выставки с приветственным словом.

«В самом понятии „Русский Север“ сокрыто очень многое для русский людей и для русского Православия. В первую половину XX столетия именно северные области нашей родины стали местом ссылок и мученической кончины многих исповедников и новомучеников Церкви Русской. Вместе с тем именно там находятся уникальные деревянные храмы, являющиеся не только объектами культурного наследия, но и имеющие особую ценность для каждого православного человека, — сказал, в частности, архиерей. — В настоящий момент проект „Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера“ является самым большим добровольческим движением, которое уже много лет осуществляет работу по сохранению культурного наследия, объединяя людей неравнодушных к своей истории и святыням. За 20 лет существования проекта проведено более 320 экспедиций, в ходе которых обследовано 360 храмов и часовен, в 146 проведены противоаварийные и консервационные работы. Ежегодно к экспедициям присоединяются все новые люди не только из Москвы, но и других городов. Именно об этих простых людях и рассказывают нам представленные здесь талантливые работы супруги руководителя проекта „Общее дело“ художника Татьяны Юшмановой».

В заключение владыка Матфей поблагодарил Совет Федерации за внимание к добровольческому проекту и выразил надежду, что выставка послужит дальнейшему укреплению взаимодействия церкви, государства и общества.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре В.В. Смирнов поздравил всех с открытием выставки и подчеркнул важность сохранения в обществе культурных и исторических традиций в регионах Севера России.

Автор выставки и художник Татьяна Юшманова поблагодарила собравшихся за теплые слова и неравнодушие: «Очень радостно, что в дни работы выставки частичка Русского Севера будет в центре Москвы. Значение этого края для России нельзя переоценить. Избежавший монголо-татарского ига и крепостного права Русский Север — это удивительный край, донесший до нас в веках самобытность русских традиций и культуры, сохранивший уникальные памятники деревянного зодчества, аналогов которым нет в мире, и которые мы должны сохранить, возродить и донести до наших потомков. Надеюсь, что мои работы приоткроют для вас неповторимую красоту нашего Севера».

Выставку посетили сенаторы, сотрудники Совета Федерации и гости из регионов.

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