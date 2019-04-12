Русская линия
Сводка новостей от 12 апреля 2019

Белорусские власти города Борисова решили назвать улицы в честь российских Императоров и Царской семьи
В Минской области вскоре появятся улицы Александровская, Павловская и Романовская…

Царская Семья, 1907 г.Пока в России улицы по-прежнему носят советские названия, в соседней Белоруссии появляются улицы, которые названы в честь российских Императоров. Такое решение приняли власти города Борисова Минской области, сообщает портал «Наша Нива».

Ранее эти улицы никак не назывались. Данная территория стала застраиваться относительно недавно, в народе это место называлось «Аэродром». Дома вплотную подходят к деревням Старо-Борисов и Демидовка.

Как сообщает газета «Гоман Барысаўшчыны», житель города Михаил Савко обратился в райисполком с просьбой объяснить, откуда в Борисове появились названия улиц Александровская, Павловская и Романовская.

В поступившем ответе за подписью заместительницы председателя райисполкома Лианы Хмурович говорится, что это «возвращение к традициям, в начале ХХ века улицы города назывались в честь Императорских особ».

Ранее в Борисове были улицы Павловская и Александровская. Теперь принято решение возродить эти названия в другой части города. Кроме того, в память о подвиге Царском семьи в Минской области появится улица Романовская.

Русская линия

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Белорусские власти города Борисова решили назвать улицы в честь российских Императоров и Царской семьи
В Минской области вскоре появятся улицы Александровская, Павловская и Романовская...

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