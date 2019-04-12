В субботу 20 апреля в России пройдет общественная акция — волонтерский субботник на памятниках истории и архитектуры. Волонтерское движение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры призвало всех желающих принять участие в акции, сообщает Rublev.com.

«Пришла весна, и во всех городах наступает время субботников, уборки, обновления и преображения. Организованные работы на территориях исторических объектов — это не только пример посильного вклада в сохранение общих ценностей, но и возможность приблизиться к своей истории и культуре», — заявляют организаторы субботника.

Они отмечают, что аналогичная прошлогодняя акция, «Всероссийский волонтерский субботник», прошедшая 18 апреля 2018 года, вызвала большой отклик среди энтузиастов охраны памятников.

Тогда субботник прошел в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Саратове, Омске, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Владивостоке, Крыму — всего более чем в двадцати регионах страны.

«Мы считаем, что подобные массовые мероприятия на памятниках должны стать доброй ежегодной традицией, согласны? Поэтому спешим объявить субботу 20 апреля Всероссийским днем заботы о памятниках и пригласить всех вас, всех неравнодушных к нашему общему наследию поддержать эту акцию!» — говорится в сообщении.

В этом году субботник пройдет в нескольких местах в Москве — в Донском монастыре (второй год подряд), на Крутицком подворье, на территории бывшего Загородного дворца Елизаветы Петровны (ныне — здание Государственного научно-исследовательского института реставрации, ГосНИИР), в усадьбе Братцево, на бывшей даче Строгановых на Яузе (ныне — здание Московского института телевидения и радиовещания «Останкино», МИТРО), в Ботаническом саду МГУ на Воробьевых горах, в музее-усадьбе Вяземских-Шереметевых Остафьево, в доме Телешова на Покровском бульваре — городской усадьбе Ф.А. Толстого — Карзинкиных.

В Московской области местами проведения волонтерского субботника станут усадьба Воронцова-Дашкова (усадьба Быково) в окрестностях Жуковского и Зарайский кремль. В Тульской области добровольцы будут трудиться в музее-усадьбе Льва Толстого «Ясная Поляна», а в Липецкой области акция пройдет на территории бывшей дворянской усадьбы в Троекурове.

Русская линия