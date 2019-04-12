Предстоятель Элладской Православной Церкви Блаженнейший Архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним обратил внимание властей на демографический кризис, в котором оказалась современна Греция и выхода из которого пока не видно. Об этом владыка заявил в ходе встречи с депутатом парламента от «Новой демократии» Максимом Харакопулосом в резиденции Афинской Архиепископии, сообщает «Ромфея.Новости».

В ходе общения х Максим Чаракопулос выразил Предстоятелю Элладской Православной Церкви признательность за эту встречу и передал ему заключение межпартийного парламентского комитета по демографической проблеме.

«К сожалению, демографическая проблема — это огромная проблема, которая затрагивает не только Грецию, но и весь христианский мир, который мы когда-то называли христианской Европой, потому что речь идёт, прежде всего, о кризисе, который переживает традиционная семья. Это серьёзная национальная проблема», — сказал Максим Чаракопулос.

Он также поблагодарил Церковь за понимание и работу, которую она проводит, поддерживая институт семьи и «осуществляя конкретные программы и действия в особо чувствительных пограничных районах, таких как Фракия, на протяжении многих лет».

Со своей стороны Архиепископ Иероним подчеркнул, что демографическая проблема затрагивает Грецию и многие другие страны, подчеркнув, что «причиной этого, о чём свидетельствуют многие организации и Церковь, является кризис института семьи и подрыв христианских ценностей и учения Церкви».

В связи с этим Предстоятель Элладской Церкви обратил внимание, что политика потребления и свободы порока ведёт Европу к гибели, и демографическая проблема вряд ли будет решена, если европейцы не вернутся к христианской нравственности.

Помимо этого владыка Иероним призвал оказывать активную финансовую поддержку молодым семьям.

Русская линия