|Сводка новостей от 7 февраля 2019
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Первый Синод «ПЦУ» закончился большим скандалом. Архиереи «Киевского патриархата» подняли бунт против Денисенко
Митрополит Одесский Агафангел: Тот, кто сообщается с раскольниками, сам становится раскольником
Вышла в свет книга «Генерал Геруа»
Суд отказал ушедшему в раскол митрополиту Симеону (Шостацкому) в его иске против УПЦ
Украинские спецслужбы подключились к переводу приходов УПЦ в «ПЦУ»
Франция может выступить против Германии в вопросе о «Северном потоке-2»
Этот день в Русской истории
Торжества в день памяти блаженной Валентины Минской прошли в столице Белоруссии
В день памяти блаженной Ксении Петербургской управляющий делами Московской Патриархии совершил Литургию на Смоленском кладбище Северной столицы
В Псково-Печерском монастыре в 13-ю годовщину кончины архимандрита Иоанна (Крестьянкина) почтили память приснопоминаемого старца
В Москве пройдет выставка «Непобедимый адмирал: святой праведный воин Феодор Ушаков»
За уклонение в раскол запрещены в служении двенадцать клириков Киевской епархии
Патриарх Ириней прокомментировал возможную канонизацию Патриарха Павла