Глава министерства здравоохранения России Вероника Скворцова видит выполнение задачи увеличения продолжительности жизни населения в том, чтобы власти и общество активнее противодействовали алкоголизации населения и табакокурению в стране, сообщает РИА Новости.

По её словам, задача состоит в том, что выйти к 2030-му году как минимум на 80 лет в среднем возраста для российского населения. «Это возможно только в том случае, если вообще перестроены будут акценты в улучшении работы здравоохранения. В том случае, если каждый человек сам примет участие в сохранении своего здоровья», — отметил Вероника Скворцова.

Главный тезис перестройки всей этой системы заключается в том, что каждый человек из пассивного участника должен превратиться в активного партнёра в сохранении собственного здоровья. «Неприятие деструктивного поведения, неприятие вредных привычек — алкоголя, табакокурения, не говоря уже про токсикоманию и наркоманию», — заявила глава Минздрава в эфире «Вести-ФМ».

В качестве аргумента по этому поводу Скворцова указала, что «70% смертей мужчин трудоспособного возраста — это алкоголь-ассоциированная смертность, причём не только острая, но и накопительная алкогольная смертность: циррозы, язвенная болезнь желудка и все осложнения, панкреонекроз, ранняя гипертоническая болезнь».

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