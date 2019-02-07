Русская линия
Сводка новостей от 7 февраля 2019

За уклонение в раскол запрещены в служении двенадцать клириков Киевской епархии

С декабря 2018 года за уклонение в раскол были запрещены в служении 12 клириков Киевской епархии, сообщает официальный сайт УПЦ.

Решением Священного Синода Украинской Православной Церкви от 17 декабря 2018 года (журнал № 71), за уклонение в раскол, грубое нарушение присяги священнослужителя, Постановления Собора епископов Украинской Православной Церкви от 13 ноября 2018 года и решений Священного Синода Украинской Православной Церкви от 13 ноября и 7 декабря 2018 года:

протоиерей Петр Владимирович Зуев уволен с должности настоятеля храма в честь великомученицы Екатерины на Подоле г. Киева и запрещен в священнослужении без права причастия Святых Христовых Таин;

протодиакон Ростислав Ярославович Воробей уволен с должности штатного диакона в Преображенском храме в Голосеевском районе г. Киева и запрещен в священнослужении без права причастия Святых Христовых Таин.

Определением Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия от 26 декабря 2018 года, за уклонение в раскол и грубое нарушение присяги священнослужителя:

протоиерей Николай Викторович Тишкун уволен с должности штатного священника в ставропигийной религиозной общине в честь Преображения Господня в Голосеевском районе г. Киева и запрещен в священнослужении без права причастия Святых Христовых Таин;

протоиерей Андрей Владимирович Дудченко уволен с должности штатного священника в ставропигийной религиозной общине в честь Преображения Господня в Голосеевском районе г. Киева и запрещен в священнослужении без права причастия Святых Христовых Таин;

иерей Сергий Владимирович Бережной уволен с должности настоятеля религиозной общины в честь Собора Киевских святых Украинской Православной Церкви в Оболонском районе г. Киева и запрещен в священнослужении без права причастия Святых Христовых Таин;

протодиакон Иоанн Анатольевич Гичун уволен с должности штатного диакона в ставропигийной религиозной общине в честь Преображения Господня в Голосеевском районе г. Киева и запрещен в священнослужении без права причастия Святых Христовых Таин.

Определением Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия от 16 января 2019 года, за уклонение в раскол и грубое нарушение присяги священнослужителя:

протоиерей Игорь Евгеньевич Савченко уволен с должности штатного священника Кирилловского мужского монастыря г. Киева и запрещен в священнослужении без права причастия Святых Христовых Таин.

Определением Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия от 24 января 2019 года, за уклонение в раскол и грубое нарушение присяги священнослужителя:

протоиерей Николай Анатольевич Павленко уволен с должности штатного священника храма в честь Рождества Иоанна Предтечи на Зверинецком кладбище г. Киева и запрещен в священнослужении без права причастия Святых Христовых Таин;

протоиерей Георгий Иванович Коваленко уволен с должности настоятеля религиозной общины в честь мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии г. Киева и запрещен в священнослужении без права причастия Святых Христовых Таин;

протоиерей Олег Вячеславович Скнарь уволен с должности настоятеля Покровской церкви Главного военного клинического госпиталя Министерства обороны Украины в г. Киеве (Печерский р-н) и запрещен в священнослужении без права причастия Святых Христовых Таин;

протоиерей Тарас Александрович Козка освобожден от должности штатного священника в ставропигийной религиозной общине в честь Преображения Господня в Голосеевском районе г. Киева и запрещен в священнослужении без права причастия Святых Христовых Таин;

протодиакон Савва Михайлович Зарицкий уволен с должности штатного диакона в ставропигийной религиозной общине в честь Преображения Господня в Голосеевском районе г. Киева и запрещен в священнослужении без права причастия Святых Христовых Таин.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Первый Синод «ПЦУ» закончился большим скандалом. Архиереи «Киевского патриархата» подняли бунт против Денисенко
«Митрополит» Михаил Зинкевич, считавшийся главным соперником Епифания в борьбе за лидерство в «ПЦУ», и ряд его сторонников заявили, что не признают прошедшее собрание Синодом...

Митрополит Одесский Агафангел: Тот, кто сообщается с раскольниками, сам становится раскольником
Старейший архипастырь УПЦ просил игумена афонского монастыря Ксенофонт отца Алексия не участвовать в интронизации Епифания. Но тот проигнорировал его письмо...

Вышла в свет книга «Генерал Геруа»
Издание стало одиннадцатой книгой в серии «Белые воины», посвященной памяти участников белого движения...

Вероника Скворцова: 70% мужских смертей в России вызваны употреблением алкоголя
Борьба с табакокурением и алкоголизацией населения способна существенно увеличить продолжительность жизни россиян, считают в Минздраве...

Суд отказал ушедшему в раскол митрополиту Симеону (Шостацкому) в его иске против УПЦ
Архиепископу Варсонофию разрешили зарегистрироваться в качестве правящего архиерея Винницкой епархии...

Украинские спецслужбы подключились к переводу приходов УПЦ в «ПЦУ»
Представители СБУ начали вызывать на допросы священников Ровенской области, оставшихся верными канонической Церкви...

Франция может выступить против Германии в вопросе о «Северном потоке-2»
Французские власти хотят, чтобы немцы согласились на изменения в Третьем энергопакете...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы чтим память сщмч. митрополита Владимира (Богоявленского) и вспоминаем адмирала А.В.Колчака...

Торжества в день памяти блаженной Валентины Минской прошли в столице Белоруссии

В день памяти блаженной Ксении Петербургской управляющий делами Московской Патриархии совершил Литургию на Смоленском кладбище Северной столицы

В Псково-Печерском монастыре в 13-ю годовщину кончины архимандрита Иоанна (Крестьянкина) почтили память приснопоминаемого старца

В Москве пройдет выставка «Непобедимый адмирал: святой праведный воин Феодор Ушаков»

За уклонение в раскол запрещены в служении двенадцать клириков Киевской епархии

Патриарх Ириней прокомментировал возможную канонизацию Патриарха Павла

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика