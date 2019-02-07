За уклонение в раскол запрещены в служении двенадцать клириков Киевской епархии

С декабря 2018 года за уклонение в раскол были запрещены в служении 12 клириков Киевской епархии, сообщает официальный сайт УПЦ.

Решением Священного Синода Украинской Православной Церкви от 17 декабря 2018 года (журнал № 71), за уклонение в раскол, грубое нарушение присяги священнослужителя, Постановления Собора епископов Украинской Православной Церкви от 13 ноября 2018 года и решений Священного Синода Украинской Православной Церкви от 13 ноября и 7 декабря 2018 года:

протоиерей Петр Владимирович Зуев уволен с должности настоятеля храма в честь великомученицы Екатерины на Подоле г. Киева и запрещен в священнослужении без права причастия Святых Христовых Таин;

протодиакон Ростислав Ярославович Воробей уволен с должности штатного диакона в Преображенском храме в Голосеевском районе г. Киева и запрещен в священнослужении без права причастия Святых Христовых Таин.

Определением Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия от 26 декабря 2018 года, за уклонение в раскол и грубое нарушение присяги священнослужителя:

протоиерей Николай Викторович Тишкун уволен с должности штатного священника в ставропигийной религиозной общине в честь Преображения Господня в Голосеевском районе г. Киева и запрещен в священнослужении без права причастия Святых Христовых Таин;

протоиерей Андрей Владимирович Дудченко уволен с должности штатного священника в ставропигийной религиозной общине в честь Преображения Господня в Голосеевском районе г. Киева и запрещен в священнослужении без права причастия Святых Христовых Таин;

иерей Сергий Владимирович Бережной уволен с должности настоятеля религиозной общины в честь Собора Киевских святых Украинской Православной Церкви в Оболонском районе г. Киева и запрещен в священнослужении без права причастия Святых Христовых Таин;

протодиакон Иоанн Анатольевич Гичун уволен с должности штатного диакона в ставропигийной религиозной общине в честь Преображения Господня в Голосеевском районе г. Киева и запрещен в священнослужении без права причастия Святых Христовых Таин.

Определением Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия от 16 января 2019 года, за уклонение в раскол и грубое нарушение присяги священнослужителя:

протоиерей Игорь Евгеньевич Савченко уволен с должности штатного священника Кирилловского мужского монастыря г. Киева и запрещен в священнослужении без права причастия Святых Христовых Таин.

Определением Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия от 24 января 2019 года, за уклонение в раскол и грубое нарушение присяги священнослужителя:

протоиерей Николай Анатольевич Павленко уволен с должности штатного священника храма в честь Рождества Иоанна Предтечи на Зверинецком кладбище г. Киева и запрещен в священнослужении без права причастия Святых Христовых Таин;

протоиерей Георгий Иванович Коваленко уволен с должности настоятеля религиозной общины в честь мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии г. Киева и запрещен в священнослужении без права причастия Святых Христовых Таин;

протоиерей Олег Вячеславович Скнарь уволен с должности настоятеля Покровской церкви Главного военного клинического госпиталя Министерства обороны Украины в г. Киеве (Печерский р-н) и запрещен в священнослужении без права причастия Святых Христовых Таин;

протоиерей Тарас Александрович Козка освобожден от должности штатного священника в ставропигийной религиозной общине в честь Преображения Господня в Голосеевском районе г. Киева и запрещен в священнослужении без права причастия Святых Христовых Таин;

протодиакон Савва Михайлович Зарицкий уволен с должности штатного диакона в ставропигийной религиозной общине в честь Преображения Господня в Голосеевском районе г. Киева и запрещен в священнослужении без права причастия Святых Христовых Таин.

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