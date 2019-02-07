Старейший архипастырь УПЦ просил игумена афонского монастыря Ксенофонт отца Алексия не участвовать в интронизации Епифания. Но тот проигнорировал его письмо…

Митрополит Одесский Агафангел: Тот, кто сообщается с раскольниками, сам становится раскольником

Старейший по хиротонии архипастырь УПЦ митрополит Одесский и Измаильский Агафангел 1 февраля 2019 года направил письмо на Святую Гору Афон, в котором обратился к игумену монастыря Ксенофонт архимандриту Алексию, который, несмотря на это, принял участие в составе делегации Фанара в интронизации главы «ПЦУ» Епифания, сообщает греческое агентство «Ромфея».

В своём пространном письме на греческом языке архипастырь обратил внимание, что человек, сообщающийся с раскольниками, по канонам сам становится раскольником. В связи с этим владыка Агафангел призвал игумена Ксенофонта отказаться от поддержки «ПЦУ» и не вступать в сношения с теми, кто сегодня гонит каноническую Украинскую Православную Церковь.

«Тот, кто собирает с раскольниками, тоже становится раскольником», — напомнил митрополит Агафангел отцу Алексию его собственные слова, сказанные им ранее.

В письме архипастырь указывает, что из-за действий Константинополя на признанную всем православным миром УПЦ обрушились многочисленные гонения. В то же время целый ряд Предстоятелей Поместных Православных Церквей, в числе которых Предстоятели Антиохийской, Польской, Сербской и Чехословацкой Церкви, выразили свою поддержку верным УПЦ.

Ни одна Поместная Православная Церковь не признала «ПЦУ», и Священный Кинот Святой Горы Афон также отказался отправлять свою делегацию к раскольникам в Киев.

В связи с этим владыка Агафангел просил отца Алексия возвысить свой голос против украинских раскольников и встать на защиту единства Православия. Однако, отец Алексий проигнорировал это послание и в итоге приветствовал Епифания в Киеве.

Русская линия