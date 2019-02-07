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Сводка новостей от 7 февраля 2019

Торжества в день памяти блаженной Валентины Минской прошли в столице Белоруссии

6 февраля 2019 года, в день памяти блаженной Валентины Минской, Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Павел, епископ Слуцкий и Солигорский Антоний и викарий Минской епархии епископ Боровлянский Игнатий совершили Божественную литургию в Свято-Духовом кафедральном соборе города Минска, сообщает официальный сайт БПЦ.

Накануне митрополит Павел и епископ Игнатий возглавили в соборе всенощное бдение. Архипастырям сослужили: управляющий делами Минской экзархии архимандрит Сергий (Брич), первый проректор Института теологии БГУ протоиерей Сергий Гордун, секретарь Минской епархии протоиерей Андрей Волков и клирики кафедрального собора. Проповедь после чтения Евангелия произнес клирик кафедрального собора иерей Макарий Ковалев.

За Литургией архипастырям сослужили архимандрит Сергий (Брич), протоиерей Андрей Волков, благочинные и настоятели минских храмов, клирики кафедрального собора. Богослужебные песнопения исполнил архиерейский хор под управлением Виталия Соболевского. Проповедь перед причастием произнес архимандрит Сергий (Брич). По заамвонной молитве священнослужители совершили славление святой блаженной Валентине Минской.

По окончании богослужения митрополит Павел поздравил прихожан и духовенство собора с праздником и обратился ко всем со словом назидания. Владыка Павел поздравил причастников с принятием Святых Христовых Таин и преподал всем архипастырское благословение. Именинникам было провозглашено многолетие, митрополит Павел вручил им просфоры и цветы.

После Литургии архипастыри посетили кладбище и возглавили молебен на месте упокоения блаженной Валентины. Патриарший экзарх обратился к многочисленным верующим со словом назидания. Всем паломникам были вручены иконки святой блаженной Валентины Минской.

В тот же день в Минской духовной академии состоялось открытие выставки «Блажэнная Валянціна, духоўная заступніца зямлі Мінскай». Участие в мероприятии приняли служившие за Литургией архиереи, а также отцы-благочинные Минской епархии, настоятели храмов города Минска, преподаватели и учащиеся МинДА, многочисленные верующие. В академическом храме святителя Кирилла Туровского владыку экзарха приветствовал ректор Минской духовной академии архимандрит Сергий (Акимов).

Митрополит Павел обратился к посетителям выставки с архипастырским словом, в котором напомнил о величии духовного подвига блаженной Валентины Минской — соотечественницы, жившей в XX веке. Его Высокопреосвященство подчеркнул, что матушка Валентина помогает всем, кто обращается к ней с молитвой и искренней верой в Бога, дивного во святых Своих.

На выставке представлены фотографии, отражающие историю почитания блаженной Валентины Минской, а также творческие работы шестнадцати художников из Беларуси, России, Украины, Молдовы — участников Третьего Международного художественного пленэра «Святасць зямлі Беларускай», посвященного памяти блаженной Валентины и Году малой родины в Беларуси. Организаторами экспозиции являются Молодечненская епархия, Белорусский союз художников, Минская областная организация Белорусского союза женщин.

Данный проект является благотворительным и осуществляется уже третий год. Работы, представленные на выставке, доступны к приобретению всеми желающими. Собранные средства предназначены для помощи детям с особенностями развития. По благословению Патриаршего экзарха выставка «Блажэнная Валянціна, духоўная заступніца зямлі Мінскай» в дальнейшем будет проходить на территории всей Минской митрополии.

Русская линия

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