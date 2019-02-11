В 2019 году исполняется 220 лет произведения Федора Федоровича Ушакова в Адмиралы. Образ флотоводца Ф.Ф. Ушакова является символом славы и победоносных традиций российского флота. Ушаков одержал победу в 43 морских сражениях. За 36 лет военной службы — не потерпел ни одного поражения, не потерял в боях ни одного корабля, ни один его подчинённый не попал в плен. Орден Ушакова — высшая награда офицеров Военно-Морского Флота. Его именем названо множество географических объектов, в разных городах и странах установлены памятники. После канонизации в его честь стали строиться храмы.

Выставка рассказывает о жизненном пути прославленного русского флотоводца. В экспозиции представлено более 20 раритетов: уникальные документы, карты сражений, фотографии наград, картины и иконы Федора Ушакова. Об этом сообщает Православие.Ru.

Выставка подготовлена Центром культурного сотрудничества имени Святителя Спиридона Тримифунтского совместно с Российским Государственным военно-историческим архивом. Поддержку в проведении мероприятия оказывают Патриарший совет по культуре, Государственная Дума Российской Федерации и Императорское Православное Палестинское Общество.

Торжественное открытие: 11.02.2019, 12:00

Адрес: Москва, Страстной бульвар, 15/29, стр. 1, этаж 2 Московская городская Дума

Дополнительная информация: тел. +7 (499) 499-16-80.

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