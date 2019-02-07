Суд отказал ушедшему в раскол митрополиту Симеону (Шостацкому) в его иске против УПЦ

5 февраля 2019 года Винницкий апелляционный суд удовлетворил апелляционные жалобы представителей Киевской митрополии УПЦ, которые опротестовали решение суда от 28 декабря 2018 года об обеспечении иска запрещенного в служении за уклонение в раскол митрополита Симеона (Шостацкого). В своём заявлении предавший Церковь архиерей требовал восстановить его «на прежнем месте работы» в УПЦ и суд первой инстанции принял его сторону, сообщает СПЖ.

«Обеспечение иска — это принятие судом, в производстве которого находится дело, мер по охране материально-правовых интересов истца против недобросовестных действий ответчика (который может, в частности, скрыть имущество, продать, уничтожить или обесценить его), что гарантирует реальное выполнение положительно принятого решения и защиту прав истца», — разъяснили на веб-портале.

Пресс-служба Винницкого суда заявила, что о мотивации своего решения суд сообщит позже, когда будет готов текст судебного постановления.

«Таким образом, Винницкий суд снял запрет на государственную регистрацию архиепископа Варсонофия как управляющего Винницкой епархией. Винницкая епархия приветствует справедливое решение суда, которым восстановлены законность по отношению к их руководителю и архипастырю», — прокомментировали на сайте Винницкой епархии УПЦ решение апелляционного суда.

28 декабря 2018 года митрополит Симеон (Шостацкий) обратился в Винницкий горсуд Винницкой области с исковым заявлением, в котором он требует восстановить его в должности правящего архиерея Винницкой епархии.

Назначенное на 30 января 2019 года судебное заседание не состоялось из-за болезни судьи. В этот день бывшие прихожане захваченного митрополитом Симеоном Свято-Преображенского собора вместе с другими верующими Винницы собрались у здания суда на молитвенное стояние.

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