Русская линия
Сводка новостей от 7 февраля 2019

Первый Синод «ПЦУ» закончился большим скандалом. Архиереи «Киевского патриархата» подняли бунт против Денисенко
«Митрополит» Михаил Зинкевич, считавшийся главным соперником Епифания в борьбе за лидерство в «ПЦУ», и ряд его сторонников заявили, что не признают прошедшее собрание Синодом…

Первый Синод ПЦУПервое заседание «Синода ПЦУ», в котором приняли участие лже-патриарх Филарет Денисенко, глава УАПЦ «митрополит» Макарий Малетич и запрещённый в служении за уход в раскол митрополит УПЦ Симеон (Шостацкий), закончилось большим скандалом, так как ряд архиереев «ПЦУ» отказались не только признать принятые на нём решения, но не считают само это собрание Синодом.

Список членов первого состава «Священного Синода» сразу вызвал вопросы у многих участников этого заседания, сообщает СПЖ. Ситуацию попытался объяснить бывший спикер «Киевского патриархата» «архиепископ» Евстратий Зоря, из слов которого стало понятно, что в «ПЦУ» есть разночтения учредительных документов и разные «архиереи» вкладывают в них разное значение.

«Митрополит Епифаний консультировался со Вселенским патриархом, его представителями, — уверял журналистов Зоря. — Никакого нарушения Томоса. Никакого нарушения Устава в этом нет. Такой состав Синода соответствует тому порядку, который есть и в Константинопольской патриархии и который введен Уставом Православной церкви Украины».

Однако с такими выводами отказался согласиться «митрополит» Михаил Зинкевич, который ранее рассматривался в качестве претендента на пост «предстоятеля» ПЦУ и который заявлял, что на него было оказано серьёзное давлением, чтобы он снял свою кандидатуру. Теперь он возмущён тем, что победивший на выборах Епифаний и сам Денисенко отказываются его приглашать на Синод, хотя участвовать в его заседании по Уставу он имеет полное право.

Раскольничий митрополит Михаил Зинкевич«Согласно Уставу и Томосу я должен быть членом Священного Синода. Но меня на заседание не пригласили, я на нём не был. Я понятия не имею, что это было за собрание, которое состоялось 5 февраля. О том, что будет собрание, мне сказал епископ Симеон („епископ Днепропетровский и Криворожский“ Симеон Зинкевич, — ред.)», — возмутился Зинкевич и подчеркнул, что событие, произошедшее в Софии Киевской, можно назвать архиерейским собранием, но никак не Синодом.

«Есть законодательство, есть устав церкви, есть Томос, которому только два месяца исполнилось и по которому мы должны жить. Всё остальное — неканонично, неправильно, не имеет права дееспособности», — утверждает раскольничий епископ.

Недоволен Синодом и бывший глава УАПЦ Макарий Малетич, который на заседании в отличие от Зинкевича присутствовал. «Есть один человек, который дальше не сдаётся и руководит так, как ему нравится. Я сказал (на собрании) своё мнение, как бывший предстоятель, чтобы такого больше не было, потому что никто ни с кем не советовался (относительно назначений членов „Синода“, — ред.). Здесь много последствий есть. Есть архиереи, пусть обращаются, если желают, к Вселенскому патриарху. Это их право», — заявил Малетич, явно указывая на Денисенко, который фактически и руководит «ПЦУ».

Целый ряд других «архиереев» «Киевского патриархата» также заявили, что состоявшийся на днях «Синод» был просто «репетицией» и не более того, а настоящий «Синод» состоится позднее.

Русская линия

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Первый Синод «ПЦУ» закончился большим скандалом. Архиереи «Киевского патриархата» подняли бунт против Денисенко
«Митрополит» Михаил Зинкевич, считавшийся главным соперником Епифания в борьбе за лидерство в «ПЦУ», и ряд его сторонников заявили, что не признают прошедшее собрание Синодом...

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