Вчера, в день памяти небесной заступницы Санкт-Петербурга — святой блаженной Ксении Петербургской, вышла в свет одиннадцатая книга знаменитой уже «чёрной серии» «Белые воины» — «Генерал Геруа».

Символично, что вся сознательная жизнь Георгиевского кавалера, Генерального штаба генерал-майора Б.В. Геруа была тесно связана с «северной столицей». Здесь он учился в Пажеском кадетском корпусе, затем в Николаевской академии Генерального штаба. В Петербурге он начал свою армейскую службу в Лейб-Гвардии Егерьском полку и продолжил её (уже во время Великой войны) в качестве командира старейшего гвардейского Измайловского полка, чей полковой Свято-Троицкий храм долго являлся кафедральным собором Санкт-Петербурга и духовной и архитектурной доминантой города.

Книга вышла в издательстве «Посев». Основой издания стал двухтомник Б.В. Геруа «Воспоминания о моей жизни», который вышел в Париже в 1969 году. Книга ни разу не переиздавалась и пользуется большой популярностью у современных исследователей новейшей истории России. Также в сборник вошли статьи по военному искусству, написанные самим генералом Геруа, и архивные документы.

«Геруа — один из тех офицеров, которым обычно не посвящают отдельные монографии. Он представитель той части русского офицерства, которая была взращена на службе Генштаба и закалена в огне Первой мировой. Автор публикуемых мемуаров оказался слишком молодым для нахождения на первых ролях в годы войны, но достаточно талантливым, чтобы стать причастным ко многим славным страницам боевой истории Русской Императорской армии, — отмечается во вступительной статьи Константина Пахалюка.

Его поколение опалено кровавыми огнями революции и Гражданской войны, а значительную часть жизни провело вдали от объекта единственной и истинной любви — Родины, которая отринула их идеалы и обрекла своих детей на мучительную ностальгию и обращённое к прошлому переживание одновременно славных и трагических, но всё же лучших лет жизни.

Возможно, именно это подтолкнуло Бориса Владимировича на создание ценных воспоминаний, которые чем-то схожи со многими другими ностальгирующими творениями «товарищей по несчастию», а чем-то — отличны. Это отличие — в редком уровне анализа и жестокой честности по отношению к себе. Безусловно, мемуары — это слово, сказанное уже после, призванное заклясть прошлое и подчинить его рациональному взору, объяснить и растолковать, рассказать о жизненном пути, но они же позволили его имени закрепиться в памяти потомков, а нам — сохранить память об этом достойном офицере и его глазами увидеть наиболее трагичную эпоху нашей страны. На протяжении всего повествования кажется, что в мемуаристе борются две тенденции: с одной стороны, он — русский офицер, представитель привилегированной корпорации, пытающийся на страницах возродить потерянную Россию, воздать должное тем, чьи имена в стране советов вычёркивались из истории. С другой — Геруа-учёный, который стремится не столько вспоминать о себе (вообще упор на своё эго нехарактерно для эмигрантских офицерских мемуаров), сколько дать анализ произошедшему, выступить не просто как свидетель и участник, сколько как учёный".

Издание адресовано широкому кругу читателей, как профессиональным историкам, так и всем, интересующимся русской военной историей. Книга иллюстрирована редкими фотографиями.

В оформлении книги использован портрет художника Д. А. Трофимова «Генерал Б. В. Геруа».

Книга издана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в рамках Федеральной целевой программы «Культура России (2012−2018 годы)».

Автор проекта и издатель — вице-президент Скобелевского комитета и руководитель информационного портала «Белые Воины» Александр Алекаев. Предисловие и комментарии к изданию — ведущий специалист научного сектора исполнительной дирекции Российского военно-исторического общества Константин Пахалюк.

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