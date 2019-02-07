Франция может выступить против Германии в вопросе о «Северном потоке-2»

Франция намерена выступить против ФРГ в вопросе о судьбе проекта «Северный поток — 2», сообщила со ссылкой на неназванные источники во французском правительстве немецкая газета Süddeutsche Zeitung в номере за четверг, 7 февраля, передаёт «Немецкая волна».

«Мы не хотим усиливать зависимость от России и одновременно с этим причинить ущерб таким странам ЕС, как Польша и Словакия», — пояснил собеседник издания. По его словам, «Северный поток — 2» уже привёл к многочисленным «стратегическим проблемам» между Евросоюзом и Россией. В то же время газета подчеркивает, что ни в Париже, ни в Брюсселе пока не подтвердили подобных намерений Франции.

Речь идёт о намеченном на 8 февраля голосовании государств Евросоюза об изменении правил обеспечения конкуренции и прав потребителей на газовом рынке Европы (Третьего энергопакета). Согласно этим коррективам, предложенным в 2017 году Еврокомиссией, к газопроводам из третьих стран должны применяться правила внутреннего рынка, прежде всего, запрет поставлять газ и одновременно быть оператором газопровода.

Если изменения примут, это серьезно осложнит реализацию «Северного потока — 2», в котором роли поставщика и оператора отводятся российскому концерну «Газпром». Впрочем, Германия против такого развития событий и принимает активные дипломатические шаги, чтобы защитить свои интересы.

Для принятия изменений необходимы голоса 16 из 28 стран Евросоюза, представляющих не менее 65 процентов населения ЕС. К концу января текущего года предложение Еврокомиссии поддерживали всего 12 государств.

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