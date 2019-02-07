Патриарх Павел является уникальной личностью в истории сербского народа и поистине святым человеком, относительно же его возможной канонизации пока ничего нельзя утверждать, заявил в интервью РИА Новости Патриарх Сербский Ириней.

Патриарх Павел возглавлял Сербскую Православную Церковь с 1990 по 2009 годы. В период развала Югославии и войн на территории Хорватии, Боснии и Герцеговины, Косово и Метохии и бомбардировок НАТО он был безусловным духовным авторитетом для сербского духовенства, граждан и представителей других Православных Церквей. Еще при жизни его считали образцом аскетизма и «живым святым».

«Святейший Патриарх Павел действительно является уникальной личностью в истории нашего народа и нашей Церкви. Он был скромным человеком на протяжении всей своей жизни. И каким образом он начал свой монашеский подвиг, таким же и завершил его в качестве Патриарха», — сказал Патриарх Ириней.

По его словам, это был предстоятель, который ни от кого не ожидал никакой помощи. Нынешний Патриарх назвал Павла «человеком народа, которого народ воспринял как своего, родного, что могли все ясно увидеть в день его похорон».

«Он был сверхмудрым человеком. Он много не говорил, но то, что он говорил, вошло в наши пословицы и поговорки, используется сегодня сербами в качестве народной мудрости. Он написал несколько очень значимых книг. К его могиле в монастыре Раковица наблюдается большое стечение народа. Многие сербы действительно ему молятся, обращаются к нему, как к святому», — отметил Патриарх Ириней.

Отвечая на вопрос о том, будет ли совершена Церковью канонизация Патриарха Павла, он заметил, что «поживем-увидим». «Но как бы ни решился этот вопрос, он — действительно святой человек», — добавил глава Сербской Церкви.

Патриарх Сербский Павел (в миру — Гойко Стойчевич) родился 11 сентября 1914 года в крестьянской семье в селе Кучанцы в Славонии (Югославия) и рано остался без родителей. Он окончил гимназию в Белграде и семинарию в Сараево, затем продолжил образование на Богословском факультете в Белграде. Монашеский постриг принял в 1948 году. После служения в разных монастырях Сербии и учебы в Афинах в 1957 году был рукоположен в сан епископа Рашко-Призренского, став тем самым правящим архиереем в Косово и Метохии.

В ноябре 1990 года по решению Священного Архиерейского Собора СПЦ епископ Павел был избран предстоятелем Сербской Церкви и занимал этот пост до своей смерти 15 ноября 2009 года, несмотря на тяжелую болезнь в последние несколько лет. Похороны Патриарха 19 ноября собрали десятки тысяч человек в Белграде, руководство страны и представителей поместных Православных Церквей, которые пешком провожали гроб с телом покойного несколько километров от центра города до монастыря Раковица, где он был похоронен. На надгробии Патриарха Павла высечена его цитата «Будем людьми, не будем нелюдьми».

Русская линия