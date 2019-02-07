Священнослужителям Ровенщины, оставшимся верными канонической Украинской Православной Церкви, снова вручают повестки с требованием явиться к заместителю начальника следственных дел управления СБУ в Ровенской области Б. Тузу на допросы в качестве свидетелей в уголовном производстве. Таким образом украинские спецслужбы пытаются запугать священников и понудить их перейти в «ПЦУ», сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Комментируя ситуацию, викарий Ровенской епархии епископ Дубенский Пимен заявил, что допросы священников СБУ проводит по тому же поводу, что и в декабре прошлого года.

В частности следователи УСБУ в Ровенской области 4 февраля 2019 года вызвали на допрос благочинного Млиновского благочиния протоиерея Василия Иванейка, а на 8 февраля назначили допросы настоятелям храмов в селах Судобичи, Рачин и Птичья Дубенского района Ровенской области.

Как отметил викарий Ровенской епархии епископ Дубенский Пимен, в СБУ чёткой информации о причинах допросов священников не предоставили, поэтому «пока не состоятся назначенные допросы, доподлинно не известно, по какому именно поводу они проводятся, однако вероятнее всего, священнослужителей епархии, как и раньше, допрашивают в рамках тех самых уголовных производств».

Владыка добавил, что уже второй раз в СБУ вызывают группу священников для каких-то допросов, принимают во внимание чьи-то непонятные показания, инкриминируют священникам неизвестно что.

В свою очередь, председатель Юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов назвал систематические вызовы на допросы священников канонической Церкви «способом психологического давления».

Анализируя последние события, юрист также подчеркнул, что перечисленные провокации являются «прямым нарушением конституционных прав граждан Украины и имеют выраженный искусственный и централизованный характер, и не является беспристрастным проявлением волеизъявления людей».

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