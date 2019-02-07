6 февраля 2019 года, в день памяти блаженной Ксении Петербургской, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий возглавил служение Божественной литургии в храме Смоленской иконы Божией Матери на Васильевском острове. Об этом сообщает пресс-служба Санкт-Петербургской епархии.

Главе Санкт-Петербургской митрополии сослужили секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, благочинный Василеостровского церковного округа, настоятель храма протоиерей Виктор Московский с клиром, протоиереи Богдан Сойко, Михаил Мокрополов, Андрей Герасимов, Алексий Скляров, архимандрит Серафим (Шкредь) и другие священнослужители.

Митрополит Варсонофий поздравил верующих с днем памяти блаженной Ксении, заступницы и молитвенницы города на Неве, и произнес проповедь.

«Подвиг, который несла блаженная Ксения, нам не под силу, но без подвига не бывает спасения, — сказал, в частности, владыка. — Посмотрите на жития святых: каждый из них подвизался в своем подвижническом служении. Мы не можем скопировать жизнь святого — у каждого из нас своя жизнь, свое предназначение от Бога. Но подвиг для спасения души нужен всем. Для начала нужно отказаться от грехов — это уже подвиг. Начать исправление своей греховности, жить по заповедям Божиим. И Господь подскажет, какой крест нам понести для спасения души».

«Постоянная молитва матушки Ксении вдохновляет людей и по сей день. Она молилась и днем, и ночью за всех, кто просил ее помощи. Так и нам заповедовано: молиться всегда. Начинать с малого правила, возрастая по силе возможностей. Но главное — не просто читать молитвы, а молиться так, чтобы это приводило к результату. Так было и у матушки Ксении. Нужно стремиться к деятельной молитве. Господь же в ответ посылает утешение, сердце наполняется радостью и покоем. А если возьмем и чужую боль в сердце как свою собственную, будем молиться о нуждах других людей, хотя бы близких нам, Господь обязательно примет наши молитвы. У матери Ксении можно многому поучиться. Возьмем для начала в пример несение подвига и постоянную молитву. Будем обращаться к ней, чтобы она, находясь у престола Господня, испросила нам милости, прощения грехов и сил для несения креста», — заключил митрополит Варсонофий.

Храму было подарено Евангелие.

Русская линия