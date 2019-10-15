Русская линия
Сводка новостей от 15 октября 2019

Митрополит Волоколамский Иларион: «То, что в субботу произошло в Афинах, является углублением раскола»
Председатель ОВЦС МП заявил, что в Русской Православной Церкви намерены «тщательно и спокойно всё взвесить и с молитвой принять то решение, за которое потом будем нести ответственность»…

Председатель ОВЦС Московского Патриархата митрополит Волоколамский ИларионПредседатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в интервью информационному агентству ТАСС заявил, что в Русской Православной Церкви не собираются на эмоциях принимать решения по поводу ситуации признанием Элладской Православной Церковью украинских раскольников, а, напротив, намерены тщательно проанализировать и просчитать все последствия, к которым может привести этот шаг и ответная на него реакция.

«В конце прошлого — начале нынешнего года произошли события, которые фактически означали раскол в семье Православных Церквей. То, что в субботу произошло в Афинах, является углублением этого раскола. Как далеко это может зайти, сейчас сказать трудно. Когда в 1054 году папские легаты приехали в Константинополь, чтобы выяснять отношения с Константинопольским Патриархом, и выяснение отношений привело к разрыву евхаристического общения между Римской Церковью и Константинопольской Церковью, никто не мог предвидеть, что это разделение продлится тысячу лет и к каким тяжёлым последствиям оно приведёт», — заявил владыка.

В связи с этим, по словам митрополита Илариона, «очень важно сейчас попытаться посмотреть вперёд». «Нам сейчас нужно определить, какими будут следующие наши шаги, и с какими рисками они сопряжены. Мы, во всяком случае, не должны действовать эмоционально, под влиянием чувств негодования и недоумения — мы должны тщательно и спокойно всё взвесить и с молитвой принять то решение, за которое потом будем нести ответственность», — отметил архипастырь.

Что касается разрыва евхаристического общения с Фанаром, то «на внутренней жизни Русской Православной Церкви, включая её самоуправляемую часть Украинскую Православную Церковь, разрыв с Константинополем не сказался никак», добавил владыка. «Как мы жили, так и продолжаем жить, как служили — так и продолжаем служить, как мы праздновали Пасху и другие великие праздники — так и продолжаем праздновать. Мы не почувствовали какого-либо ущерба, произошедшего от этого разрыва», — подчеркнул владыка.

«Константинопольский Патриархат совершил большую ошибку, и он продолжает настаивать на этой ошибке, требуя признания так называемой православной церкви Украины от других Поместных Церквей. А ведь мы видим, что ПЦУ не состоялась как Церковь. Она изначально была составлена из двух раскольничьих групп, она уже за несколько месяцев своего существования успела разделиться на две части, и церковный народ не пошёл за этой группой. Патриарх Варфоломей предполагал, что епископат канонической Украинской Православной Церкви примкнёт к этой группе, как только она получит томос об автокефалии. Томос был получен, но епископат остаётся сплочённым вокруг Блаженнейшего митрополита Онуфрия, архиереи Украинской Церкви заявили о желании сохранять единство с Русской Православной Церковью, о том, что их полностью удовлетворяет нынешний статус Церкви. Совершенно очевидно, что преодоления раскола не произошло, а наоборот, происходит углубление раскола», — заявил председатель ОВЦС.

Русская линия

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Митрополит Волоколамский Иларион: «То, что в субботу произошло в Афинах, является углублением раскола»
Председатель ОВЦС МП заявил, что в Русской Православной Церкви намерены «тщательно и спокойно всё взвесить и с молитвой принять то решение, за которое потом будем нести ответственность»...

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