С 15 по 18 октября 2019 года в Пятигорске пройдет Х Международный Славянский литературный форум «Золотой Витязь», сообщает сайт Издательского совета РПЦ.

В ходе форума состоятся мастер-классы известных писателей — Владимира Крупина (лауреат Патриаршей литературной премии 2011 года), Константина Скворцова, Владислава Бахревского, Александра Казинцева и других.

Фестиваль «Золотой Витязь» объединяет кинематографистов, писателей, актеров и художников. Этот форум искусства проходит в течение года и охватывает разные города России — Москву, Севастополь Суздаль, Пятигорск. Девиз фестиваля «За нравственные идеалы, за возвышение души человека».

В Пятигорском форуме участвуют поэты и прозаики из Москвы, Питера, Белоруссии, Украины, Казахстана, Китая, Италии.

«Когда мы только начинали, наш форум возглавлял Валентин Распутин, — рассказал президент „Золотого Витязя“ Николай Бурляев. — С его уходом эстафету принял писатель Владимир Крупин. Мы открываем литературный форум в Пятигорске, в день рождения Михаила Лермонтова, 15 октября. Это наша традиция. Те, кто бывает в Пятигорске в эти дни — дышат родным воздухом, чувствуют, что под ногами родная почва. Мастер-классы писателей и конференции дают возможность общения. Самую главную нашу награду медаль имени Пушкина за выдающийся вклад в литературу в этом году получит Галина Медведева, автор многотомной энциклопедии говоров Сибири. Это результат ее многолетнего подвижнического труда по собиранию слов, которые могут исчезнуть из исконной лексики сибирских городов. И второй лауреат этого года — один из лучших поэтов России Константин Скворцов».

В Пятигорске пройдут литературно-музыкальные вечера с участием известных актеров театра и кино Сергея Никоненко, Валерия Баринова, Анны Большовой, Ольги Будиной и других.

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