Икона XVII века «Господь Вседержитель (Спас Москворецкий)», утерянная в 1920-е годы, возвращена на свое историческое место — в Покровский собор (Храм Василия Блаженного), который является действующим храмом и музеем. С понедельника реликвия доступна для посетителей и прихожан, передаёт ТАСС.

«Только что прошел факт передачи Государственному историческому музею уникальнейшего памятника русской культуры, русского иконописного искусства. Я думаю, что уникального и исторического памятника, потому что он тесным образом связан с историей Москвы, историей нашего государства. Это икона „Господь Вседержитель“, дар, сделанный известным коллекционером Станиславом Николаевым (председателем совета директоров „Меркатор Холдинг“ — прим. ТАСС) и Игорем Левитиным (помощником президента РФ)», — сказал на церемонии в понедельник директор Исторического музея Алексей Левыкин.

Чудотворный образ, почитавшийся москвичами, считался утерянным после 1927 года. В 2018-м его обнаружил на антикварном рынке и выкупил коллекционер Станислав Николаев. «Икона обрела свое место — надеюсь, на долгие годы, а может быть, и века. Икона попала ко мне, как я уже говорил, совершенно случайно. И мы с попечительским советом, которым руководит Левитин, приняли решение, получили благословение Патриарха — и таким образом, икона пришла сюда, на свое место», — отметил Николаев.

По его словам, «чудотворная икона не может быть в частной коллекции». «Чудотворная икона не может дарить чудеса одному человеку или одной семье. Она должна дарить чудеса всем страждущим», — добавил даритель.

Благодарность от имени Патриарха Николаеву и Левитину передал митрополит Амвросий, архиепископ Верейский, викарий Патриарха Московского и всея Руси, наместник Московского Сретенского монастыря. «Я бы хотел от имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла поблагодарить Станислава Юрьевича [Николаева], Игоря Евгеньевича [Левитина] за то, что святыня нашего народа, нашей Церкви возвращена на свое историческое место, и верующие люди имеют сегодня возможность молиться перед этим Спасом Москворецким, который, по преданию, был чудотворным, и от него люди по молитве получали очень много исцелений», — сказал митрополит Амвросий.

Изначально икона размещалась в нише уже несуществующих Москворецких ворот, рядом с Покровским собором.

О чудотворном образе

По своей иконографии чудотворный образ Спасителя принадлежит к особому иконографическому изводу — «Москворецкий», для которого характерны оплечное изображение Иисуса Христа, где Его правая рука в благословляющем жесте, а левая придерживает раскрытое Евангелие.

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