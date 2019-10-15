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Сводка новостей от 15 октября 2019

Состоялись торжества по случаю актового дня Московской духовной академии

14 октября 2019 года, в праздник Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, состоялись торжества по случаю актового дня Московской духовной академии, сообщает пресс-служба МДА.

Божественную литургию в Покровском академическом храме возглавил митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий.

Главе Среднеазиатского митрополичьего округа сослужили: архиепископ Боярский Феодосий; ректор МДА епископ Звенигородский Питирим; ректор Коломенской духовной семинарии епископ Зарайский Константин; председатель Учебного комитета Русской Православной Церкви протоиерей Максим Козлов; архимандрит Венедикт (Князев); ректор Курской духовной семинарии архимандрит Симеон (Томачинский); ректор Николо-Перервинской духовной семинарии протоиерей Владимир Чувикин; архимандриты Платон (Игумнов), Иларион (Форкавец), Лука (Головков), игумены Никифор (Кирзин), Дионисий (Шленов), Адриан (Пашин), Герасим (Дьячков), Мелетий (Соколов), протоиерей Сергий Забелич, иеромонах Марк (Святогоров), иерей Павел Лизгунов, иеромонахи Варнава (Лосев), Аполлинарий (Панин), Вячеслав (Сорокин), Дометиан (Курланов), Кассиан (Плоский), а также гости, преподаватели и студенты в священном сане.

По окончании богослужения митрополит Викентий поздравил собравшихся с престольным торжеством, передал благословение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и обратился с архипастырским словом.

Затем в Большом актовом зале состоялся торжественный акт.

Участников собрания приветствовал епископ Звенигородский Питирим. В своем слове ректор Московской духовной академии, в частности, отметил: «Мне бы хотелось вспомнить, почему этот праздник стал престольным. В 1814 году Славяно-греко-латинская академия переезжает из Москвы в Троице-Сергиеву лавру, и первое богослужение состоялось именно на Покров Пресвятой Богородицы. Сегодня исполняется 205 лет с этого события. Именно столько Московская духовная академия, как она стала называться с этого времени, пребывает в стенах Лавры. Соработничество Лавры и академии мы называем „большой кельей преподобного Сергия“».

Со словами поздравления к участникам торжеств обратился председатель Учебного комитета протоиерей Максим Козлов. В дар академической библиотеке отец Максим преподнес тексты рождественских и пасхальных Евангелий, написанных на языках всех письменных народов Российской Федерации и многих других народов мира.

От лица губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, ранее возглавлявшего Попечительский совет Троице-Сергиевой лавры и Московской духовной академии, поздравление прочитала советник полпреда Президента РФ в ЦФО на общественных началах Марина Белогубова.

Доцент кафедры библеистики Михаил Ковшов выступил с докладом на тему «Принципы перевода Священного Писания на русский язык: свт. Филарет и современная библеистика».

К празднику Покрова Пресвятой Богородицы за усердные труды на благо Святой Церкви Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл удостоил ряд преподавателей и сотрудников академии церковных наград. Их вручил митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий.

Решением Ученого совета Московской духовной академии, утвержденным Номинационной комиссией Учебного комитета Русской Православной Церкви и Святейшим Патриархом Кириллом, ряду преподавателей МДА было присвоено звание доцента. Председатель Учебного комитета протоиерей Максим Козлов вручил дипломы доцента протоиерею Александру Задорнову, протоиерею Олегу Мумрикову, игумену Адриану (Пашину), иерею Иоанну Кечкину, иерею Антонию Борисову, Павлу Доброцветову, Михаилу Ковшову.

Выпускнику аспирантуры, преподавателю кафедры церковной истории Кириллу Черепенникову были вручены диплом и знак кандидата богословия.

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Состоялись торжества по случаю актового дня Московской духовной академии

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