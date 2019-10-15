9 октября 2019 года, в день памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова и в 30-ю годовщину прославления святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России, в Николаевском Патриаршем соборе в Нью-Йорке (США) клириками храма была совершена Божественная литургия, сообщает Служба коммуникации ОВЦС. По окончании богослужения священник Марк Рашков обратился к собравшимся со словом проповеди, посвященной дню памяти основателя и строителя Николаевского собора святителя Тихона.

Вечером этого дня по благословению временно управляющего Патриаршими приходами в США епископа Сурожского Матфея при поддержке Российско-американского культурного центра «Наследие» (RACH-C) и его президента Ольги Зацепиной состоялся официальный прием, участниками которого стали представители близлежащих храмов других христианских конфессий, общественных и культурных организаций Нью-Йорка, а также руководители частных предприятий, находящихся в непосредственной близости к Николаевскому собору. Торжественное мероприятие посетил генеральный викарий Антиохийской архиепископии протоиерей Томас Зайн.

Клирик собора протоиерей Александр Голубов провел для гостей экскурсию по собору и рассказал об истории его святых основателей — святителе Тихоне и священномученике Александре Хотовицком. О современной жизнедеятельности прихода и о его социальных и образовательных проектах рассказал священник Марк Рашков.

Собравшихся приветствовала президент RACH-C Ольга Зацепина, которая рассказала о продолжающемся процессе присуждения имени святителя Тихона 97-й Восточной улице, где расположен Николаевский собор. Этот проект был начат по благословению управлявшего Патриаршими приходами в США с 2010 г. по 2014 г. архиепископа Наро-Фоминского Юстиниана.

Действуя по примеру прихода Патриаршего собора, духовенству Никольского кафедрального собора в Бруклине (Антиохийская архиепископия в США) удалось согласовать переименование улицы, на которой расположен храм, в честь святого сподвижника святителя Тихона — святителя Рафаила Бруклинского, о чем присутствующим рассказал протоиерей Томас Зайн.

В память о 30-летии прославления в лике святых святителя Тихона известным американским ювелиром и дизайнером Алексом Солджером (Алексеем Солдатовым) было изготовлено рельефное изображение Николаевского Патриаршего собора, которое Алексей передал в дар для преемника святителя Тихона на престоле Московских первосвятителей — Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Перед гостями мероприятия выступили солисты Карнеги-Холл и лауреаты международных конкурсов известные пианисты супруги Анна и Дмитрий Шелест, которые исполнили произведения русских классиков, а также супруги Екатерина и Александр Чаплинские, которые исполнили русские романсы.

Всем участникам приема на память была подарена копия фотографии святителя Тихона и членов братства в честь Рождества Пресвятой Богородицы — строителей собора, а также аудиодиск православных песнопений в исполнении Архиерейского хора Патриаршего собора под управлением Ксении Афанасьевой, сообщает сайт Патриарших приходов.

Русская линия