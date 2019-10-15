Конференция «Православие и дипломатия в странах Азиатско-Тихоокеанского региона» прошла в Улан-Удэ

10−11 октября 2019 года в Бурятии состоялась 10-я международная научно-практическая конференция «Православие и дипломатия в странах Азиатско-Тихоокенского региона», приуроченная к 10-летию образования Улан-Уденской и Бурятской епархии, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

Организаторы мероприятия — Бурятская митрополия, Правительство республики Бурятия, вузы, расположенные в регионе.

10 октября в Улан-Удэ на базе Бурятского государственного университета состоялись пленарное и секционные заседания. С приветствиями к участникам конференции обратились заместитель председателя Правительства республики Бурятия Б.Д. Цыренов, ректор Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова Н.И. Мошкин, министр культуры Бурятии С.Б. Дагаева, заместитель министра образования республики В.А. Поздняков, представитель МИД России в Улан-Удэ А.И. Пономарева и другие.

Епископ Северобайкальский и Сосново-Озерский Николай огласил приветственное слово митрополита Улан-Удэнского и Бурятского Савватия.

По благословению председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополита Волоколамского Илариона в работе конференции принял участие сотрудник ОВЦС Д.И. Петровский, который выступил с сообщением о современном каноническом устройстве структур Русской Православной Церкви в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

11 октября работа конференции продолжилась в Посольском Спасо-Преображенском монастыре, где прошел круглый стол «Современное состояние и перспективы развития Православия в России и странах АТР».

В работе конференции приняли участие представители региональных органов власти, научного сообщества из Бурятского государственного университета, Сибирского федерального университета, Забайкальского государственного университета, МГИМО МИД России, Восточно-Сибирского государственного института культуры, Сибирского государственного университета науки и технологий, Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН, Хабаровской духовной семинарии, сотрудники музеев и педагоги городов Восточной Сибири и Забайкалья, священнослужители Русской Православной Церкви из Гонконга, Монголии, Бурятской, Читинской, Иркутской, Хабаровской митрополий и другие.

Русская линия