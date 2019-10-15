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Сводка новостей от 15 октября 2019

Глава ПЦУ Епифаний Думенко открыто молился за Литургией вместе с католическим священником
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Епифаний Думенко молится вместе с католическим священником в алтаре13 октября 2019 года глава украинских раскольников Епифаний Думенко «освятил» в городе Вараш Ровенской области Украины храм в честь Покрова Божией Матери, сообщает СПЖ со ссылкой на официальный сайт «ПЦУ».

На нескольких фото, размещенных на сайте новосозданной религиозной организации, изображён католический священник, который молится вместе со «священством ПЦУ», в том числе и за «Литургией».

Этим священником оказался настоятель парафии Успения Пресвятой Девы Римско-католической церкви города Вараш Василий Плахотка. Он был одет в столу (шелковая лента с крестами, элемент литургического облачения католического священника), и его фото размещено в фотогалерее события на официальном сайте «ПЦУ».

Кроме того, что католический священник молился в алтаре, он также в конце «Литургии» перед отпустом стал в одном ряду между «священниками ПЦУ».

Примечательно, что накануне мероприятия по «освящению» храма «ПЦУ», Василий Плахотка на странице католической общины Facebook разместил сообщение, согласно которому, 13 октября он вместе с прихожанами был приглашён на совместную молитву с «ПЦУ», из-за чего было сдвинуто традиционное время начала мессы:

Епифаний Думенко молится вместе с католическим священником в храме«Завтра, в воскресенье, 13 октября, будем объединяться с в общей молитве с нашими братьями, прихожанами Свято-Покровского храма по случаю освящения святыни Блаженнейшим Митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием. Поэтому приходская Св. Месса в нашем костеле будет совершена в 13 часов».

Спикер «ПЦУ» Евстратий Зоря заявил, что присутствие католического священника в литургическом облачении во время «освящения» храма в городе Вараш продиктовано уважением к ПЦУ. Свою точку зрения на данный факт Зоря изложил в Facebook.

В частности, Евстратий Зоря сообщает, что «13 октября 2019 в городе Вараш Ровенской области Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний совершил освящение нового храма и божественную литургию. Во время богослужения в храме присутствовал местный римско-католический священник».

По словам Зори, католический священник был «одет в одежду, которая употребляется в Римско-Католической Церкви во время богослужений» по причине «уважения к событию и общине».

В то же время, Зоря утверждает, что «некоторые лица в сети стали распространять предположение, будто он «совместно совершал богослужения» и даже якобы «вступил в евхаристическое единение». Такие утверждения он назвал «безосновательными предположениями», которые «используются противниками Православной Церкви Украины».

Таким образом, причащаться от «одной чаши» с католиками украинские раскольники пока не дерзают, но открыто молиться за Литургией уже не стесняются.

Русская линия

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