|Сводка новостей от 15 октября 2019
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Блаженнейший Митрополит Онуфрий: Нет безвыходных ситуаций — Божия Матерь всегда поможет нам найти выход
В Екатеринбурге подвели итоги голосования по выбору места для строительства собора святой Екатерины
В Орле помянули воинов Белой армии
Митрополит Волоколамский Иларион: «То, что в субботу произошло в Афинах, является углублением раскола»
Глава ПЦУ Епифаний Думенко открыто молился за Литургией вместе с католическим священником
Этот день в Русской истории
Состоялись торжества по случаю актового дня Московской духовной академии
В Пятигорске откроется форум «Золотой Витязь»
Конференция «Православие и дипломатия в странах Азиатско-Тихоокеанского региона» прошла в Улан-Удэ
Утерянную 90 лет назад икону «Господь Вседержитель» вернули в Покровский собор Москвы
В Патриаршем соборе Нью-Йорка состоялись праздничные мероприятия, посвященные 30-летию прославления Патриарха Тихона в лике святых