17 октября 2019 года в зале заседаний Священного Синода Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоится заседание Священного Синода Русской Православной Церкви, на котором будет рассмотрен вопрос признания Элладской Православной Церковью украинских раскольников. Об этом сообщает Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.

Как известно, 12 октября 2019 года было опубликовано официальное коммюнике внеочередного Архиерейского Собора Элладской Православной Церкви, в котором греческие архиереи признали решение Фанара предоставить украинским раскольникам автокефалию.

Комментируя это решение, заместитель председателя ОВЦС МП протоиерей Николай Балашов отметил: «Будем внимательно изучать принятые решения. Оценку им и их последствиям для православного мира, для межцерковных отношений даст Священный Синод Русской православной церкви».

Стоит отметить, что лишь 7 и 69 присутствующих на Соборе Элладской Православной Церкви архиереев просили отложить принятие решения по поводу «признания нашей Церковью автокефалии Православной Церкви независимой Украинской республики». При этом Архиепископ Афинский Иероним счёл признание украинских раскольников «чрезвычайно полезным для Православной Церкви и ценным для укрепления отношений двух автокефальных православных Церквей-сестер, Великой Руси и Украины».

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