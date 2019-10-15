Русская линия
Сводка новостей от 15 октября 2019

В Орле помянули воинов Белой армии
100 лет назад добровольцы Первого Армейского корпуса Вооруженными силами Юга России взяли Орел…

В Орле помянули воинов Белой армии13 октября 2019 года, в 100-летнюю годовщину взятия Орла Вооруженными силами Юга России, на балке Непрец, где до 1917 года находился полигон 17-го гусарского Черниговского Е.И.В. Великого Князя Михаила Александровича полка и частей Орловского гарнизона, была отслужена лития по всем погибшим при взятии города белым солдатам и офицерам.

Как известно, это место стало братским кладбищем для 150−200 добровольцев ВСЮР, многие из которых были жестоко убиты при отступлении белых частей из Орла в октябре 1919 года.

В 2005 году Георгиевским братством по благословению архиепископа Орловского Паисия на балке Непрец в месте боя и полигона «черниговцев» был установлен Поклонный крест, на котором по предложению протоиерея Василия Ермакова на гранитной плите была выбита надпись: «Благодарная Россия своим сыновьям».

С тех пор здесь регулярно совершаются поминальные богослужения.

В этом году литию возле Поклонного креста отслужил руководитель Молодежного отдела Орловской митрополии иерей Дионисий Костомаров.

Затем старший научный сотрудник Орловского краеведческого музея А.В. Тихомиров кратко рассказал о боях Орловско-Кромской операции.

Мероприятие было организовано Орловским отделением Общества «Двуглавый Орел».

Константин Грамматчиков, специально для «Русской линии»

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