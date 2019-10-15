Общегородской опрос по выбору площадки для строительства собора святой великомученицы Екатерины в Екатеринбурге завершился без происшествий. Как отметили на официальном портале администрации Екатеринбурга, каждый, кто хотел принять в нём участие, смог это сделать: начиная с 08:00 в городе работал 51 участок, где можно было отдать свой голос за одну из двух предложенных площадок, сообщает сайт Екатеринбургской епархии.

По итогам голосования территория бывшего Приборостроительного завода на Горького, 17 набрала наибольшее количество голосов — 57,66%. Площадка за Макаровским мостом набрала 39,49%. 2,85% опросных листов признаны недействительными.

В опросе приняли участие более 97 тысяч человек, что составляет 8,98% от общего числа горожан Для того, чтобы опрос признали состоявшимся, в нём должны были принять участие 10 857 человек, то есть 1% от общего числа жителей города.

Полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов считает опрос по месту строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге хорошим опытом по решению конфликтных ситуаций, сообщает Интерфакс.

«Опрос преподнес ещё один важный урок. Любую самую сложную проблему можно решить мирно и цивилизованно, без столкновений и конфликтов. Уверен, что этот уникальный опыт будет предметом самого пристального изучения», — заявил Цуканов на сайте полпредства.

Он отметил, что высокая явка говорит об активности местных жителей. «Явка на опрос превзошла все прогнозы. Это значит, что в Екатеринбурге живут активные, неравнодушные, любящие свой город люди», — отметил полпред.

«А главное — в самом центре города появится величественный, достойный столицы Урала кафедральный собор. Не сомневаюсь — он станет новым символом Екатеринбурга, будет радовать взоры и сердца многих поколений горожан», — добавил Цуканов.

В свою очередь, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл отметил, что во время голосования выбрал улицу Горького, 17, потому что это место максимально приближено к историческому, а кафедральный храм должен быть именно в центре, а не на окраине города.

Напомнив, что Екатеринбург движется к своему 300-летию, владыка Кирилл подчеркнул, что «храм должен быть максимально приближен к тому месту, откуда начинался город». Его Высокопреосвященство также обратил внимание, что закладка первого храма святой Екатерины состоялась 1 октября 1723 года по старому стилю.

«1 октября — это 14-го по новому стилю. То есть на Покров исполняется годовщина закладки Екатерининского собора», — сказал архипастырь в беседе с представителями СМИ. Владыка Кирилла также подчеркнул, что участие в опросе стало свидетельством веры для всех православных христиан уральской столицы.

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