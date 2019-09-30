Глава украинских униатов Святослав Шевчук назвал Константинополь — Матерью-Церковью, как для представителей ПЦУ, так и для греко-католиков…

Глава УГКЦ Святослав Шевчук прилагает немалые усилия, чтобы сблизиться с представителями ПЦУ и, в конце концов, при удобном случае попытаться поглотить эту новообразованную, весьма разношёрстную и слабую церковную структуру.

В связи с этим лидер украинских униатов попросил о встрече с Патриархом Константинопольским Варфоломеем в Риме, и очевидно, на этих переговорах речь шла о возможном объединении УГКЦ и ПЦУ.

Вернувший на Украину, Шевчук дал интервью главному редактору «LB.ua» Олегу Базару в программе «Відкрита Церква», в котором заявил, что представители ПЦУ и УГКЦ имеют общие корни в лице Константинопольского Патриархата. Таким образом, украинские униаты дают понять, что готовы к объединению.

«Когда мы хотим искать дороги к взаимному сближению, мы должны искать то, что нас объединяет. А нас объединяет общая мать. Например, во время встречи с Патриархом Варфоломеем мы вспомнили, что для нашей Украинской греко-католической церкви Вселенский Патриархат является Церковью-Матерью», — заявил глава УГКЦ.

Именно поэтому, утверждает Шевчук, «общение с его Святостью Патриархом Варфоломеем является для нас очень важным, так же, как для ПЦУ».

Русская линия