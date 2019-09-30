Русская линия
Сводка новостей от 30 сентября 2019

В планах УГКЦ поглотить ПЦУ
Глава украинских униатов Святослав Шевчук назвал Константинополь — Матерью-Церковью, как для представителей ПЦУ, так и для греко-католиков…

Глава ПЦУ Епифаний Думенко и лидер украинских униатов Станислав ШевчукГлава УГКЦ Святослав Шевчук прилагает немалые усилия, чтобы сблизиться с представителями ПЦУ и, в конце концов, при удобном случае попытаться поглотить эту новообразованную, весьма разношёрстную и слабую церковную структуру.

В связи с этим лидер украинских униатов попросил о встрече с Патриархом Константинопольским Варфоломеем в Риме, и очевидно, на этих переговорах речь шла о возможном объединении УГКЦ и ПЦУ.

Вернувший на Украину, Шевчук дал интервью главному редактору «LB.ua» Олегу Базару в программе «Відкрита Церква», в котором заявил, что представители ПЦУ и УГКЦ имеют общие корни в лице Константинопольского Патриархата. Таким образом, украинские униаты дают понять, что готовы к объединению.

«Когда мы хотим искать дороги к взаимному сближению, мы должны искать то, что нас объединяет. А нас объединяет общая мать. Например, во время встречи с Патриархом Варфоломеем мы вспомнили, что для нашей Украинской греко-католической церкви Вселенский Патриархат является Церковью-Матерью», — заявил глава УГКЦ.

Именно поэтому, утверждает Шевчук, «общение с его Святостью Патриархом Варфоломеем является для нас очень важным, так же, как для ПЦУ».

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Православная общественность Екатеринбурга требует убрать имя убийцы Хохрякова с карты города
На формальный отказ городских властей вернуть указанной улице историческое название Тихвинская, представители общественности предложили новый вариант наименования...

В Москве и Рязани молитвенно отметили день рождения генерала М.Д. Скобелева
В день памяти генерала в России прошли Скобелевские дни...

Большинство клириков Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции присоединились к Русской Православной Церкви
Из 130 клириков 88 решили поддержать переход Экзархата в юрисдикцию Московского Патриархата...

Епископ Зеленоградский Савва: Статус приходов Русского экзархата в Западной Европе определит Св. Синод 8 октября
В Русской Православной Церкви заявили, что Экзархат полностью сохранит свою структуру и форму управления, которая была у него до этого...

Епископ Дубенский Пимен: Патриарх Феофил заверил нас, что духовенство канонической УПЦ всегда может служить в храмах Иерусалимской Церкви
Иерархи Украинской Православной Церкви сослужили главе Иерусалимского Патриархата в праздник Воздвижения Креста Господня...

В планах УГКЦ поглотить ПЦУ
Глава украинских униатов Святослав Шевчук назвал Константинополь — Матерью-Церковью, как для представителей ПЦУ, так и для греко-католиков...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем видного деятеля русского культурного возрождения начала ХХ в. полковника Д.Н.Ломана...

В столице Татарстана открыт музей Казанской иконы Божией Матери

В Минске состоялись торжества по случаю 30-летия образования Белорусского экзархата

Под Екатеринбургом пройдет III Всероссийский слет центров помощи наркозависимым

В Кизляре прошел ежегодный Крестный ход

В Москве состоится мультимедийная пресс-конференция «Сирия: гуманитарная ситуация и помощь религиозных и общественных объединений России»

В Москве прошли памятные мероприятия, посвященные 630-летию со дня кончины благоверного князя Димитрия Донского

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика