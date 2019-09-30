|Сводка новостей от 30 сентября 2019
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Православная общественность Екатеринбурга требует убрать имя убийцы Хохрякова с карты города
В Москве и Рязани молитвенно отметили день рождения генерала М.Д. Скобелева
Большинство клириков Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции присоединились к Русской Православной Церкви
Епископ Зеленоградский Савва: Статус приходов Русского экзархата в Западной Европе определит Св. Синод 8 октября
Епископ Дубенский Пимен: Патриарх Феофил заверил нас, что духовенство канонической УПЦ всегда может служить в храмах Иерусалимской Церкви
В планах УГКЦ поглотить ПЦУ
Этот день в Русской истории
В столице Татарстана открыт музей Казанской иконы Божией Матери
В Минске состоялись торжества по случаю 30-летия образования Белорусского экзархата
Под Екатеринбургом пройдет III Всероссийский слет центров помощи наркозависимым
В Кизляре прошел ежегодный Крестный ход
В Москве прошли памятные мероприятия, посвященные 630-летию со дня кончины благоверного князя Димитрия Донского