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Сводка новостей от 30 сентября 2019

В Москве состоится мультимедийная пресс-конференция «Сирия: гуманитарная ситуация и помощь религиозных и общественных объединений России»

30 сентября в пресс-центре МИА «Россия сегодня» состоится мультимедийная пресс-конференция членов делегации Межрелигиозной рабочей группы Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации, побывавшей с 21 по 25 сентября с гуманитарной миссией в Сирии. Об этом сообщает Православие.Ru.

Участники:

ответственный секретарь Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации Сергей МЕЛЬНИКОВ;

исполнительный директор Межрелигиозного фонда содействия реализации совместных гуманитарных проектов иеромонах ЕРМОГЕН (КОРЧУКОВ);

глава Духовного собрания мусульман России, член Общественной палаты РФ Альбир КРГАНОВ;

член Совета Императорского православного палестинского общества Олег ФОМИН;

председатель Ассоциации арабских землячеств в Москве Хасан НАСРУЛЛА.

В состав делегации вошли главы и представители основных христианских и мусульманских общин России, а также общественных организаций.

В ходе визита состоялись встречи членов делегации с главами религиозных общин Сирии, представителями руководства страны.

Какова сегодня гуманитарная ситуация в Сирии? В чем прежде всего нуждается население? Насколько успешно идет восстановление страны, ее инфраструктуры? Что предпринимают сирийские власти, лидеры духовных конфессий для возвращения беженцев? Что может сделать Россия в плане оказания гуманитарной помощи народу Сирии?

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В Москве состоится мультимедийная пресс-конференция «Сирия: гуманитарная ситуация и помощь религиозных и общественных объединений России»

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