28 сентября 2019 года в Париже состоялось первое собрание клириков и духовенства Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции, которые последовали примеру архиепископа Дубнинского Иоанна и присоединились к Русской Православной Церкви, сообщает Патриархия.Ru.

Абсолютное большинство клириков экзархата, находившегося до недавнего времени в юрисдикции Константинопольского Патриархата, приняли решение воссоединиться с Русской Церковью. В связи с этим собранием было принято соответствующее обращение к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

О ходе состоявшегося собрания сообщается в Коммюнике канцелярии Архиепископии от 29 сентября 2019 года, опубликованном на официальном сайте Экзархата.

В сообщении, в частности, указывается, что 51 священнослужитель, присутствовавший на собрании, и 37 священнослужителей, которые не смогли прибыть в Париж, но подтвердили свою полную поддержку решению архиепископа Иоанна, приняли решение канонического единства с Московским Патриархатом.

Решение Священного Синода Русской Православной Церкви по обращению архипастыря и клириков Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции последует на его ближайшем заседании.

14 сентября 2019 года Священный Синод РПЦ, приняв архиепископа Иоанна (Реннето) в юрисдикцию Московского Патриархата с титулом «Дубнинский», а также всех желающих того клириков, находящихся под его руководством, и приходы, которые выразят такое волеизъявление, определил:

«По получении обращения от собрания представителей приходов иметь дополнительное суждение для определения канонической формы их организации, исходя из исторически сложившихся особенностей епархиального и приходского управления, а также богослужебных и пастырских традиций, установленных митрополитом Евлогием с учетом условий существования возглавляемого им церковного удела в Западной Европе».

Согласно данным «Википедии», в последнее время Экзархат состоял из 65 приходов, 32 общин, 11 действующих церквей, 2 монастырей и 7 скитов. При этом во Франции насчитывается 40 приходов, а остальные располагаются в Бельгии, Нидерландах, Великобритании, Германии, Норвегии, Швеции, Дании, Италии и Испании. Клир Экзархата насчитывал более 100 священников и 30 диаконов.

Русская линия