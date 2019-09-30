24 сентября 2019 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя г. Москвы общественный Фонд имени великой княгини Евдокии Московской и столичный храм преподобной Евфросинии, великой княгини Московской, в Котловке при поддержке Правительства Москвы провели памятные мероприятия, приуроченные к 630-летию со дня блаженной кончины святого благоверного князя Димитрия Донского, сообщает Патриархия.ru.

Один из дней попразднства Рождества Пресвятой Богородицы был выбран не случайно, ведь этот первый в церковном году двунадесятый праздник ознаменован в 1380 году победой русского оружия на Куликовом поле.

В торжествах приняли участие Патриарший наместник Московской епархии митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий и председатель Издательского Совета Русской Православной Церкви митрополит Калужский и Боровский Климент.

Участников праздничного мероприятия, собравшихся в конференц-зале главного храма столицы, приветствовала председатель правления Попечительского совета общественного Фонда имени великой княгини Евдокии Московской Л.С. Акелина, отметившая всеобщий интерес к истории России, подтверждением чего служат торжества, связанные с 630-й годовщиной со дня кончины князя Димитрия Донского. Прозвучали слова благодарности в адрес заместителя мэра Москвы в Правительстве Москвы А.Н. Горбенко и руководителя Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы В.И. Сучкова за активную помощь и поддержку исторических проектов.

Сопредседатель Попечительского совета Фонда имени великой княгини Евдокии Московской М.Н. Белогубова зачитала приветственное письмо руководителя рабочей группы при Президенте РФ по вопросам восстановления объектов культурного наследия религиозного назначения, губернатора Санкт-Петербурга А.Д. Беглова.

Заместитель руководителя Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, начальник Управления по связям с религиозными организациями К.Л. Блаженов в своем выступлении отметил многогранность подвига князя Димитрия — воина и гражданина, который и поныне остается примером для молодежи.

Настоятель храма преподобной Евфросинии иеромонах Клавдиан (Сафонов) от имени духовенства и прихожан приветствовал участников мероприятия и напомнил, что союз князя Димитрия и княгини Евдокии, в иночестве Евфросинии, представляет собой образец благочестивой православной семьи.

Участникам передали приветствие начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта И.А. Кириллова, который выразил благодарность за укрепление нравственных ценностей и за труды по воспитанию подрастающего поколения, в том числе молодых воинов. Слово от Союза писателей России произнесла М.В. Ганичева.

Начало программе, посвященной памяти святого благоверного великого князя, положила конференция «Дмитрий Донской. Государь. Воин», в ходе которой прозвучали выступления ученых-историков. Также состоялась презентация книг «Страсти, владычествующие над мирами. Дмитрий Донской и его время» (автор — заведующий музейным комплексом «Куликово поле» доктор исторических наук О.Г. Вронский) и «Евдокия Московская и ее время» главного научного сотрудника музеев Московского Кремля доктора исторических наук Т.Д. Пановой.

С докладами выступили: профессор исторического факультета Государственного социально-гуманитарного университета г. Коломны доктор исторических наук А.Б. Мазуров, ведущий научный сотрудник Института Российской истории РАН доктор исторических наук Л.Е. Морозова, ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН доктор исторических наук К.А. Аверьянов, доцент Московского педагогического государственного университета кандидат исторических наук А.В. Кузьмин, ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН кандидат исторических наук В.Б. Перхавко, ведущий научный сотрудник музеев Московского Кремля кандидат исторических наук М.Г. Ракитина.

В тот же день вечером в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя состоялся концерт, посвященный 630-летию со дня блаженной кончины благоверного князя Димитрия Донского. Духовные песнопения и русская классическая музыка прозвучали в исполнении праздничного хора Данилова монастыря, камерной группы Государственного академического русского народного хора имени М.Е. Пятницкого, женской группы концертного хора Московского государственного института музыки имени А.Г. Шнитке под управлением профессора Н. Буяновой, солистов крупнейших московских театров. Вниманию слушателей также было предложено выступление симфонического оркестра МГИМ имени А.Г. Шнитке под управлением заслуженного артиста РФ профессора И. Громова.

В рамках праздничных торжеств состоялось награждение победителей ХV Международного литературно-художественного конкурса для детей и юношества «Гренадеры, вперед!», который проводится совместно Всемирным русским народным собором, Союзом писателей России, Издательским Советом Русской Православной Церкви, Центром адмирала Федора Ушакова, Министерством обороны РФ, Министерством образования и науки РФ. Наград были удостоены начинающие поэты, чтецы, вокалисты.

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