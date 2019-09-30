Епископ Дубенский Пимен: Патриарх Феофил заверил нас, что духовенство канонической УПЦ всегда может служить в храмах Иерусалимской Церкви

27 сентября 2019 года, в праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, Блаженнейший Патриарх Иерусалимский Феофил ІІІ совершил Божественную литургию в Храме Гроба Господня в Иерусалиме, сообщает Служба коммуникации ОВЦС МП.

Блаженнейшему Владыке сослужили иерархи Украинской Православной Церкви — митрополит Николаевский и Очаковский Питирим, митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука, епископ Гостомельский Тихон, викарий Киевской митрополии, епископ Дубенский Пимен, викарий Ровенской епархии.

По окончании богослужения Предстоятель Иерусалимской Православной Церкви возглавил Крестный ход и чин Воздвижения Креста на месте обретения Святого Креста Господня.

После Крестного хода Блаженнейший Патриарх Феофил принял православных паломников из Украины во главе с архиереями и духовенством Украинской Православной Церкви в Тронном зале Иерусалимской Патриархии.

Блаженнейший Патриарх Иерусалимский Феофил III заверил иерархов и духовенство Украинской Православной Церкви в том, что они постоянно могут служить на Святой Земле, и передал своё признание Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию и всей полноте УПЦ. Об этом рассказал епископ Дубенский Пимен, сообщает Информационно-просветительского отдела УПЦ.

По словам епископа Пимена, делегацию УПЦ очень тепло приняли в Иерусалимской Патриархии. «Мы имели возможность сослужить Блаженнейшему Патриарху Иерусалимскому Феофилу III в Храме Гроба Господня. Также сослужили представители Иерусалимской, Сербской, Румынской Православных Церквей», — добавил владыка.

«Патриарх Иерусалимский Феофил заверил нас в том, что мы можем постоянно служить в Храме Гроба Господня в Иерусалиме, и в храмах Палестины, и передал свое признание Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию и всей Церкви, которую он возглавляет».

Более того, как заметил викарий Ровенской епархии, в Иерусалиме архиереев, духовенство и всех верных УПЦ иерархи Православных Церквей сначала спрашивали: «ваш Предстоятель — Митрополит Онуфрий?», — и, получая утвердительный ответ, тут же начинали радостно приветствовать.

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