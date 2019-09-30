Представители православной общественности Екатеринбурга отказались принять решение городских властей, которые по формальной причине решили не возвращать историческое название улице Тихвинской (ныне улица Хохрякова), и настаивают на том, чтобы имя революционера и убийцы Хохрякова было стёрто с карты города, в котором была расстреляна Царская семья.

Как известно, улица Тихвинская была переименована большевиками в 1919 году в честь матроса Павла Хохрякова, который руководил карательной экспедицией большевиков в Тобольске и был причастен к убийствам священнослужителей, включая епископа Тобольского и Сибирского Гермогена, а также принимал участие в доставке арестованной Царской семьи к месту казни из Тобольска в Екатеринбург.

Православные активисты собрали сотни подписей за возвращение улице исторического названия, однако власти отказали им в этом, поскольку в Екатеринбурге уже есть переулок с таким же названием — Тихвинский. «Название не должно быть идентичным, либо схожим до степени смешения с наименованием другого объекта, расположенного на территории одного и того же населенного пункта», — заявили в мэрии.

В связи с этим одна из представительниц городской общественности Оксана Иванова, которая наряду с правнуком сщмч. Георгия Бегмы Андреем Жиронкиным принимала активное участие в сборе подписей под соответствующим обращением к властям, считает, что если власти по формальной причине не могут вернуть городу историческое название, то они должны убрать с карты города имя Хохрякова, дав этой улице новое название.

Одним из вариантов такого наименования могла бы стать улица Ново-Тихвинская. «Это название нравится многим, сторонников у такого наименования всё больше и больше. По сути, переименование уже идёт — Жилой комплекс „Тихвин“, а это целый жилой квартал, и Управляющая компания с таким же названием, обслуживающая значительную часть улицы, выражают настроения жителей. Ходить под прицелом руководителя „Карательной экспедиции“ никто не хочет. Мэрии осталось лишь оформить то, к чему склоняется сердце жителей», — написала на своей странице в Фейсбуке Оксана Иванова.

Стоит отметить, что ранее Уральское Церковно-историческое общество обратилось к мэру Александру Высокинскому с просьбой переименовать к 300-летию города улицы, названные в честь революционеров-большевиков, которые принимали участие в убийстве священнослужителей. Тогда улице Хохрякова предложили вернуть историческое название, потому что Хохряков «руководил карательной экспедицией и был участником репрессий в отношении святых Царственных страстотерпцев».

Кроме того, не так давно в Екатеринбурге прошла акция, когда по городу были развешаны листовки, рассказывающие горожанам о личностях тех революционеров и карателей, в честь которых ныне названы многие городские топонимы.

Русская линия