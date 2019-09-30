Православная общественность Екатеринбурга требует убрать имя убийцы Хохрякова с карты города
На формальный отказ городских властей вернуть указанной улице историческое название Тихвинская, представители общественности предложили новый вариант наименования…
Представители православной общественности Екатеринбурга отказались принять решение городских властей, которые по формальной причине решили не возвращать историческое название улице Тихвинской (ныне улица Хохрякова), и настаивают на том, чтобы имя революционера и убийцы Хохрякова было стёрто с карты города, в котором была расстреляна Царская семья.
Как известно, улица Тихвинская была переименована большевиками в 1919 году в честь матроса Павла Хохрякова, который руководил карательной экспедицией большевиков в Тобольске и был причастен к убийствам священнослужителей, включая епископа Тобольского и Сибирского Гермогена, а также принимал участие в доставке арестованной Царской семьи к месту казни из Тобольска в Екатеринбург.
Православные активисты собрали сотни подписей за возвращение улице исторического названия, однако власти отказали им в этом, поскольку в Екатеринбурге уже есть переулок с таким же названием — Тихвинский. «Название не должно быть идентичным, либо схожим до степени смешения с наименованием другого объекта, расположенного на территории одного и того же населенного пункта», — заявили в мэрии.
В связи с этим одна из представительниц городской общественности Оксана Иванова, которая наряду с правнуком сщмч. Георгия Бегмы Андреем Жиронкиным принимала активное участие в сборе подписей под соответствующим обращением к властям, считает, что если власти по формальной причине не могут вернуть городу историческое название, то они должны убрать с карты города имя Хохрякова, дав этой улице новое название.
Одним из вариантов такого наименования могла бы стать улица Ново-Тихвинская. «Это название нравится многим, сторонников у такого наименования всё больше и больше. По сути, переименование уже идёт — Жилой комплекс „Тихвин“, а это целый жилой квартал, и Управляющая компания с таким же названием, обслуживающая значительную часть улицы, выражают настроения жителей. Ходить под прицелом руководителя „Карательной экспедиции“ никто не хочет. Мэрии осталось лишь оформить то, к чему склоняется сердце жителей», — написала на своей странице в Фейсбуке Оксана Иванова.
Стоит отметить, что ранее Уральское Церковно-историческое общество обратилось к мэру Александру Высокинскому с просьбой переименовать к 300-летию города улицы, названные в честь революционеров-большевиков, которые принимали участие в убийстве священнослужителей. Тогда улице Хохрякова предложили вернуть историческое название, потому что Хохряков «руководил карательной экспедицией и был участником репрессий в отношении святых Царственных страстотерпцев».
Кроме того, не так давно в Екатеринбурге прошла акция, когда по городу были развешаны листовки, рассказывающие горожанам о личностях тех революционеров и карателей, в честь которых ныне названы многие городские топонимы.
Православная общественность Екатеринбурга требует убрать имя убийцы Хохрякова с карты города На формальный отказ городских властей вернуть указанной улице историческое название Тихвинская, представители общественности предложили новый вариант наименования...