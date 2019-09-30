В Русской Православной Церкви заявили, что Экзархат полностью сохранит свою структуру и форму управления, которая была у него до этого…

Священный Синод Русской Православной Церкви, которому предстоит определить статус приходов бывшего Русского экзархата в Западной Европе после его присоединения к Московскому Патриархату, состоится 8 октября в Троице-Сергиевой лавре, сообщает Интерфакс.

«Осеннее заседание Синода пройдёт в день памяти преподобного Сергия Радонежского в Троице-Сергиевой лавре. Именно там и будет принято историческое решение», — заявил заместитель управляющего делами Патриархии епископ Зеленоградский Савва.

Владыка уточнил, что Синод намерен «непременно сохранить ту форму существования, которая была у Экзархата до сих пор, то есть это будет отдельная Архиепископия, которая не смешается с нашим Экзархатом в Европе и не станет епархией Русской зарубежной церкви».

Кроме того, по словам представителя Патриархии, как и было оговорено заранее, Архиепископия, перейдя в состав Русской Православной Церкви, сохранит свои традиции управления, которым уже без малого сто лет.

Комментируя тот факт, что на протяжении долгих лет в Русском экзархате были сильны антисоветские, а затем и антироссийские настроения, представитель РПЦ отметил, что вопросы политики при восстановлении единства Церкви оказались на заднем плане.

«Когда мы вели диалог с представителями Архиепископии, и они, и мы говорили о том, что любые политические и иные предпочтения не имеют никакого значения в нашем церковном диалоге — мы говорили о единстве Церкви, а не об отношении к политике», — подчеркнул владыка Савва.

Что же касается позиции Константинопольского Патриархата, который может заявить протест против перехода приходов Экзархата к Русской Православной Церкви, то с канонической точки зрения эти возражения не обоснованы, поскольку данные общины некогда принадлежали Московскому Патриархату.

Кроме того, «с того момента, как архиереи Константинопольского Патриархата стали совершать кощунственные богослужения с участием мирян, наряженных в священнические одежды (речь об украинских раскольниках — РЛ), любые решения Константинополя для нас канонически ничтожны», — подчеркнул архиерей.

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