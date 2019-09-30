Ежегодный Всероссийский слет православных центров помощи наркозависимым объединит руководителей и сотрудников, а также выпускников и воспитанников реабилитационных центров, заканчивающих реабилитацию или находящихся на этапе ресоциализации. В программе слета — спортивные соревнования воспитанников реабилитационных центров, тренинги и мастер-классы, в том числе по таким темам, как использование арт-терапии в системе помощи зависимым людям. Слет начнется 30 сентября и будет продолжаться 5 дней, сообщает Диакония.Ru.

С докладами на съезде выступят руководитель Координационного центра по противодействию наркомании Синодального отдела по благотворительности епископ Каменский и Камышловский Мефодий, руководитель социального отдела Екатеринбургской епархии протоиерей Евгений Попиченко, председатель отдела православных психологов Красноярской епархии иерей Родион Петриков, клинический психолог Роман Прищенко, руководитель сети реабилитационных центров «Обитель исцеления» протоиерей Сергий Бельков и другие.

В программе Слета — Литургия в монастыре Святых Царственных Страстотерпцев в урочище Ганина Яматренинги, мастер-классы, семинары, круглый стол «Понятийный аппарат церковной реабилитации», конкурс видео-презентаций и творческие вечера и соревнования по боулингу, футболу, волейболу, шахматам.

В настоящее время в России действуют более 300 церковных проектов помощи наркозависимым, в том числе 70 стационарных церковных реабилитационных центров для наркозависимых длительного пребывания, более 60 консультационных пунктов, 18 центров ресоциализации и другие вспомогательные структуры церковной системы реабилитации. Ежегодно открываются не менее 10 новых церковных структур помощи наркозависимым.

Слёт пройдет на территории базы отдыха «Иволга»

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