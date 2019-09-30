27 сентября 2019 года, в праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, в купеческом доме Казани (ул. Большая Красная, 10) напротив Казанско-Богородицкого мужского монастыря состоялось открытие музея Казанской иконы Божией Матери, сообщает пресс-служба Татарстанской митрополии.

В основу музейной экспозиции вошли иконы из собрания известного казанского коллекционера и мецената, председателя совета директоров «Ак Барс Банка» Валерия Сорокина. Большая часть представленных образов была написана в XIX—XX вв.еках мастерами казанской мастерской при Богородицком монастыре. Также в музее представлены списки с икон, особо почитаемых в Казанской епархии. Среди них — Седмиезерная икона Богородицы, в XVII веке защитившая Казань от эпидемии чумы.

В торжественной церемонии открытия музея приняли участие митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, викарий Казанской епархии епископ Елабужский Иннокентий, депутат Государственной Думы ФС РФ Ольга Павлова, заместитель председателя Государственного Совета РТ Юрий Камалтынов, министр культуры РТ Ирада Аюпова, руководитель департамента президента РТ по вопросам внутренней политики Александр Терентьев, духовенство города, представители органов государственной власти, музейного сообщества и средств массовой информации.

Экскурсия началась с просмотра семиминутного видеоролика, рассказывающего об экспозиции нового музея.

Почетное право перерезать красную ленту было предоставлено митрополиту Феофану и Юрию Камалтынову. Затем глава Татарстанской митрополии приветствовал присутствующих: «Мы посмотрели ролик, соприкоснулись немного с музеем. И уже видно, что за всем этим стоит большая работа, глубокие познания, любовь к казанской земле, к Богородицкому монастырю и Казанской иконе Божией Матери. Я думаю, что музей станет визитной карточкой столицы республики. Через Казанский образ Богородицы люди не просто более глубоко познакомятся с Казанью, но и получат благословение — от образа, от соприкосновения с местом, где он был обретен. Замечательно, что в ролике рассказывается и о новом периоде жизни собора Казанской иконы Божией Матери. Во всем своем величии и красоте он украшает город, свидетельствует о том, что Казанский образ воссиял над Казанью и всей Россией».

Далее Валерий Сорокин провел для почетных гостей экскурсию по музею. Меценат подробно рассказал о представленных экспонатах, об истории Казанской иконописной школы и особенностях ее письма.

«День для открытия выбран не случайно, ведь сегодня праздник Воздвижения Креста Господня. Иконописная мастерская, работы которой хранятся в музее, располагалась в корпусе Крестовоздвиженского храма обители — там, где сейчас находится трапезная», — отметил Валерий Сорокин.

Помимо шедевров иконописного искусства гости нового музея смогут увидеть исторический макет окрестностей Казанского Богородицкого монастыря на рубеже XIX—XX вв.еков, созданный при участии архитектора Сергея Саначина.

Музей оснащен всем необходимым оборудованием — здесь есть аудиогиды, интерактивные экраны, которые позволят проводить экскурсии для самого широкого круга посетителей.

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