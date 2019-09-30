29 сентября 2019 года в Минске состоялись торжества по случаю 30-летия со дня образования Белорусского экзархата Московского Патриархата, сообщает служба коммуникации ОВЦС.

Божественную литургию на площади перед Свято-Духовым кафедральным собором города совершили Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Павел, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион, митрополит Виленский и Литовский Иннокентий, митрополит Белоцерковский и Богуславский Августин, архиепископы Витебский и Оршанский Димитрий, Пинский и Лунинецкий Стефан, Гродненский и Волковысский Артемий, Новогрудский и Слонимский Гурий, Могилевский и Мстиславский Софроний, Брестский и Кобринский Иоанн, Гомельский и Жлобинский Стефан, Перемышльский и Горлицкий Паисий (Польская Православная Церковь), епископы Бобруйский и Быховский Серафим, Туровский и Мозырский Леонид, Борисовский и Марьиногорский Вениамин, Молодечненский и Столбцовский Павел, Слуцкий и Солигорский Антоний, Полоцкий и Глубокский Игнатий. Архипастырям сослужили: избранный и нареченный во епископа Светлогорского, викария Гомельской епархии, архимандрит Амвросий (Шевцов), клирики собора, духовенство Белорусской Православной Церкви и гости в священном сане.

На богослужение собралось множество жителей города и паломников.

Перед причастием епископ Слуцкий и Солигорский Антоний огласил поздравительные послания Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, Патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла и почетного Патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Филарета (Вахромеева).

После причащения митрополит Павел кратко напутствовал верующих; всем присутствовавшим были розданы образки с памятными надписями.

В тот же день в Минской духовной академии состоялось открытие фотовыставки «Белорусский экзархат: 30 лет истории». В экспозицию вошло около 200 фотографий из архивов фотослужбы Патриарха Московского и всея Руси, «Журнала Московской Патриархии», пресс-службы Президента Республики Беларусь, БелТА, Минской епархии, Гродненской епархии, братства святого Архистратига Михаила, храма равноапостольной Марии Магдалины в Минске, личного архива архиепископа Аристарха (Станкевича). Представленные на выставке снимки отражают историю Белорусского экзархата Московского Патриархата от его создания до наших дней. В торжественной церемонии приняли участие митрополит Минский и Заславский Павел, митрополит Волоколамский Иларион, митрополит Виленский и Литовский Иннокентий, митрополит Белоцерковский и Богуславский Августин, Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Республике Беларусь Д.Ф. Мезенцев; присутствовали преподаватели и учащиеся духовной школы, общественность.

На трапезе по окончании мероприятия председатель ОВЦС обратился к присутствовавшим с приветственным словом:

«Ваше Высокопреосвященство, владыка митрополит Павел, Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства, дорогие отцы, братья и сестры!

Я хотел бы сердечно поздравить Вас, дорогой владыка, с этой знаменательной датой — 30-летием создания Патриаршего экзархата на земле Белоруссии.

Белоруссия была одной из республик Советского Союза, по которой каток атеистических гонений прошелся во всей полноте. Была поставлена цель вообще уничтожить религию в Белоруссии, сделать ее полностью атеистическим краем. Но когда сюда был назначен владыка митрополит Филарет, ситуация начала меняться. Конечно, особенно она стала меняться после 1000-летия Крещения Руси и после создания экзархата, потому что это помогло совершенно по-новому взглянуть на религиозную ситуацию в Белоруссии. Именно с этого момента началось реальное возрождение церковной жизни на Белорусской земле. И из епархии, которую возглавлял один архиерей, Белорусская Церковь выросла в экзархат, у которого свой Священный Синод, экзархат, где развивается миссионерская работа, благотворительная деятельность, социальные проекты, работа с молодежью, где активно ведется работа со светской властью, где развиваются контакты с другими христианскими конфессиями. В частности, я рад сегодня видеть здесь председателя Конференции католических епископов Белоруссии архиепископа митрополита Тадеуша Кондрусевича, с которым мы знакомы еще по его пребыванию в Москве.

Я хотел бы, дорогой владыка Павел, пожелать, чтобы Господь укреплял Вас в Ваших трудах.

Хочу пожелать всему Белорусскому экзархату, чтобы Православие на земле Белоруссии развивалось в тесном соработничестве с другими христианскими конфессиями, чтобы возрождались монастыри, строились новые храмы, чтобы в них приходила молодежь. Пусть Господь хранит Вас, владыка экзарх, ваш епископат, духовенство, монашествующих и мирян на многая и благая лета".

В тот же день митрополит Павел и митрополит Иларион вместе с рядом других участников празднования посетили почетного Патриаршего экзарха митрополита Филарета в его резиденции в Минском епархиальном управлении. Состоялось дружеское общение архипастырей. Митрополит Белоцерковский и Богуславский Августин вручил митрополиту Филарету высшую награду Украинской Православной Церкви — орден преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских. Данной награды в тот же день был удостоен митрополит Минский и Заславский Павел.

Вечером в концертном зале «Верхний город» состоялись торжественный акт по случаю юбилея, церемония гашения памятного почтового конверта и праздничный концерт.

Послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по случаю 30-летия образования Белорусского экзархата огласил в начале торжественного мероприятия председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

В ходе торжественного акта прозвучало слово Патриаршего экзарха всея Беларуси. Поблагодарив всех, кто принял участие в праздновании юбилея, митрополит Минский и Заславский Павел подчеркнул: «Тридцать лет для Православной Церкви — очень маленький период времени. Но для Белорусского экзархата и для молодой Беларуси это очень серьезная дата. И мы сердечно благодарим всех, кто принимал и принимает участие в молитве, в созидании нашей жизни».

Констатировав, что одним из инициаторов учреждения Белорусского экзархата является ныне почетный Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Филарет, владыка Павел предложил вручить ему в качестве памятного дара Библию, которая была издана к 1000-летию Крещения Руси. Все архипастыри, присутствовавшие на торжественном акте, также поставили свои подписи под приветственным адресом митрополиту Филарету, в котором, в частности, говорится: «Вся полнота Белорусской Православной Церкви и участники торжеств приносят Вам сердечную благодарность за Ваши ревностные просветительские и подвижнические труды в деле возрождения церковной жизни и утверждения Святого Православия на благословенной Белорусской земле. Молитвенно желаем Вам крепкого здоровья, силы духа и многая и благая лета».

Русская линия