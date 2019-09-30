28 сентября 2019 года в г. Кизляре (Республика Дагестан) архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам возглавил ежегодный крестный ход от Крестовоздвиженского женского монастыря до Георгиевского собора, приуроченный к празднованию 284-й годовщины со дня основания города, сообщает Патриархия.ru.

В торжественном шествии приняли участие вице-премьер правительства РД Владимир Лемешко, глава г. Кизляра Александр Шувалов, глава Кизлярского района Александр Погорелов, глава Тарумовского района Александр Зимин, заместитель министра по национальной политики и делам религий Дагестана Мурад Шафиев, директор Кизлярского коньячного завода Евгений Дружинин, представители казачества, общественные деятели, члены трудовых коллективов, духовенство и миряне Махачкалинской епархии.

Молитвенные песнопения исполнял архиерейский хор Махачкалинской епархии, которому вторили все богомольцы.

Крестный ход с иконами праздника Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, Казанской иконы Божией Матери и святого великомученика Георгия Победоносца с частицей мощей собрал более двух тысяч православных верующих, которые преодолели путь длиной более пяти километров.

На месте храма в честь Казанской иконы Божией Матери, который некогда располагался на территории Кизлярской крепости, было совершено славление и вознесена молитва ко Пресвятой Богородице.

Следующая остановка крестного хода была на месте террористического акта 2010 года, где архиепископ Варлаам совершил заупокойную литию по убиенным.

Далее процессия остановилась на историческом месте Крестовоздвиженского монастыря. После пения тропаря и кондака празднику Воздвижения архипастырь вознес молитву Честному и Животворящему Кресту.

Крестный ход завершился у стен Георгиевского собора. На месте погребения прихожанок, погибших в результате вооруженного нападения 18 февраля 2018 года, владыка Варлаам совершил заупокойную литию. В заключение архиерейский хор исполнил тропарь, кондак и величание великомученику Георгию Победоносцу, после чего епархиальный архиерей вознес молитву ко святому покровителю Кавказа.

Затем владыка Варлаам обратился к участникам крестного хода с архипастырским словом.

«Дорогие братья и сестры! Поздравляю вас с Днем города Кизляра! Сегодня мы прошли крестным ходом по улицам Кизляра и молились о здравии живущих в этом городе, о нашей республике, о нашей стране. Мы молились и о упокоении тех, кого уже нет с нами, но кто живет в нашей памяти, кого мы любим, о ком мы молимся, ведь Сам Бог заповедал нам, чтобы мы молились друг за друга. Господь слышит наши молитвы. Если мы будем искренни в своих молитвах, Бог исправит наши недостатки, — главное, чтобы мы научились молиться. Именно научились, как пишет апостол Павел: „непрестанно молитесь, за все благодарите“ (1 Фес. 5:17−18). Молитва есть жизнь для души человека: как дыхание необходимо для жизни телесной, так и без молитвы, без общения с Богом душа каменеет и гибнет», — сказал, в частности, правящий архиерей.

Приветствия от председателя правительства РД собравшимся передал вице-премьер Владимир Лемешко. К участникам крестного хода обратились также заместитель министра по национальной политики и делам религий Дагестана Мурад Шафиев, глава Кизляра Александр Шувалов, глава Кизлярского района Александр Погорелов, директор казачьего центра Сергей Пресняков.

Владыка Варлаам в свою очередь поблагодарил всех выступавших и выразил признательность организаторам и участникам шествия.

Верующие приложились к образам, участвовавшим в крестном ходе. В заключение состоялась праздничная трапеза.

Русская линия