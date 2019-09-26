Появление щитов знаменует старт информационно-просветительского кампании, в рамках которой горожане узнают о Небесной покровительнице городе, его истории и достижениях…

В день святого праведного Симеона Верхотурского, 25 сентября 2019 года, на Кольцовском тракте, на въезде в Екатеринбург появилась серия щитов с изображением покровительницы города — святой великомученицы Екатерины и надписью «Добро пожаловать в город святой Екатерины!»

Это инициатива сообщества «Храм святой Екатерины», поддержанная членом Всемирного Русского Народного Собора, соучредителем Фонда святой Екатерины Андреем Симановским.

На щитах на фоне Екатеринбурга изображен иконографический образ святой великомученицы, а также различные слоганы, характеризующие уральскую столицу: «Город смелых», «Город умных», «Город молодых», «Город счастливых» и другие.

Появление щитов знаменует старт информационно-просветительского Екатерининского проекта, в рамках которого горожане узнают об истории и достижениях города, Небесной покровительницей которого является великая христианская святая — Екатерина Александрийская.

Ранее 12 июля 2019 года участники сообщества провели дискуссию по теме «Святая Екатерина. Возвращение смыслов. Новый образ города». Основная идея дискуссии заключалась в том, что городское сообщество Екатеринбурга нуждается в разъяснении символики, а в некоторых случаях, даже в знакомстве с житием Небесной покровительницы города — святой Екатерины.

17 августа, в 296-ю годовщину Екатеринбурга, сообщество «Храм святой Екатерины» преподнесло уральской столице подарок — портал «Город-святой-Екатерины.рф», представляющий собой web-путешествие по миру святой Екатерины и её городу. Новые макеты, украсившие кольцовский тракт, посвящены, в том числе и продвижению этого ресурса.

Сообщество «Храм святой Екатерины» создано в марте 2019 года и является популярной интернет-площадкой для тех, кто любит Екатеринбург и стремится сделать его позитивным, добрым, динамично развивающимся. Именно таким видят уральскую столицу администраторы паблика — прихожане городских храмов. Об этом они изначально заявили в манифесте сообщества.

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