В Международный день глухих в Москве пройдет богослужение на жестовом языке

29 сентября 2019 года отмечается Международный день глухих. В этот день в храме Тихвинской иконы Божией Матери — Патриаршего подворья Симонова монастыря Москвы, где в 1991 году была зарегистрирована первая община глухих и слабослышащих, состоится Божественная литургия на жестовом языке для представителей православных общин глухих из разных регионов России, сообщает Диакония.Ru.

Богослужение возглавит председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон. В храме соберутся представители православных общин глухих и слабослышащих из Москвы, Перми, Петрозаводска, Нижнего Новгорода, Воронежа, Кирова, а также из Белгородской и Московской областей.

«Интеграция людей с нарушением слуха в среду слышащих прихожан — одна из приоритетных задач в пастырском окормлении глухих при храме Тихвинской иконы Божией Матери, — отметил настоятель Тихвинского храма священник Евгений Морозов. — Нужно понимать, что в Православной Церкви не может быть отдельных храмов для слепых или для глухих, и наш храм открыт абсолютно для всех, нам важно научить прихожан взаимодействовать друг с другом».

По окончании Литургии состоится освящение и открытие единственной в Москве инклюзивной воскресной школы при храме — она предназначена как для слышащих, так и для глухих детей.

После богослужения представители православных общин глухих Москвы проведут праздничный концерт.

В дореволюционной России впервые о необходимости заниматься духовно-нравственным воспитанием глухих было упомянуто в Уставе первого училища глухонемых, основанного императрицей Марией Федоровной в 1806 году в Павловске. К началу XX века в России было открыто более 50 различных заведений для имеющих проблемы со слухом людей, при которых находились домовые храмы; однако до революции богослужения на жестовом языке в России не совершались.

Ситуация изменилась в 1991 году после создания в Москве первой общины неслышащих при Тихвинском храме. Благодаря усилиям священников Петра Коломейцева, Андрея Горячева и протодиакона Павла Трошинкина создавались жесты, обозначающие религиозные термины, начали проводиться богослужения с сурдопереводом.

По благословению Святейшего Патриарха Кирилла в 2014 году при Синодальном отделе по благотворительности был создан Координационный центр по работе с глухими, слепоглухими и слабослышащими.

Совместно с Всероссийским обществом глухих Координационный центр в разных регионах проводит образовательные курсы по основам русского жестового языка для священнослужителей, социальных работников и добровольцев. Изданы методические пособия «Инвалид в храме», разговорник для священнослужителей «100 фраз на русском жестовом языке», «Идущие к храму. Из жизни и опыта работы православных общин глухих и слабослышащих», «Создание доступной среды в храме: комплексный подход», серия миссионерских фильмов на жестовом языке «Зримое слово», православный видеословарь жестов.

Начало богослужения в храме Тихвинской иконы Божией Матери в 9.00. Адрес: г. Москва, ул. Восточная, 4.

Аккредитация СМИ проводится до 18.00 27 сентября по телефону +7(925) 631−97−75 или по е-mail: diaconia@yandex.ru.

Международный день глухих отмечается ежегодно с 1958 года в последнее воскресенье сентября в честь создания Всемирной федерации глухих в 1951 году. В России, по экспертным оценкам, проживают около 400 тысяч инвалидов по слуху, большинство из них владеют русским жестовым языком. В России насчитывается 71 православная община глухих.

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