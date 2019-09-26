25 сентября 2019 года, в День города Смоленска, 76-ю годовщину освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков, в Культурно-выставочном центре имени Тенишевых в городе Смоленске состоялось открытие фотовыставки «Слово Патриарха. Время больших дел». Мероприятие посвящено 10-летию Первосвятительского служения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщает пресс-служба Смоленской епархии.

В торжественной церемонии приняли участие губернатор Смоленской области А.В. Островский, митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор, глава города Смоленска А.А. Борисов, главный федеральный инспектор по Смоленской области Ю.Э. Стрелецкий, председатель Смоленского городского Совета Ю.К. Сынкин. На открытие в Смоленск прибыл один из кураторов выставки — сотрудник Пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси, руководитель фотослужбы священник Игорь Палкин.

На церемонии присутствовали студенты Смоленской православной духовной семинарии, Центра подготовки церковных специалистов, учащиеся и педагоги Смоленской православной гимназии, духовенство Смоленской епархии, представители аппарата администрации города Смоленска и Смоленской области, общественных организаций, научного сообщества, деятели искусства, сотрудники СМИ.

«Я бесконечно благодарен Его Святейшеству за внимание и молитвы, которые он уделяет Смоленской земле. Он считает Смоленскую землю своей второй родиной, отдав ей 25 лет своей жизни, — отметил, обращаясь к собравшимся, А.В. Островский. — Я благодарен Господу Богу, что мне довелось служить здесь в качестве главы региона одновременно с Предстоятелем Русской Православной Церкви, который непосредственно связан со Смоленской землей».

«Мы очень благодарны Пресс-службе Святейшего Патриарха. И мы рады, что мы — первый регион после Москвы, после Храма Христа Спасителя, который принимает эту замечательную выставку. Надеемся, после нас эту выставку примут другие регионы, чтобы как можно больше людей могло ознакомиться с информацией о трудах Его Святейшества», — добавил глава региона.

Приветствуя участников церемонии открытия фотовыставки, митрополит Исидор сказал:

«Знаменательно, что в День города Смоленска мы открываем выставку, посвященную 10-летию Патриаршества нашего Предстоятеля. Искренне благодарю Синодальный информационный отдел во главе с Владимиром Романовичем Легойдой за эту выставку. Для нас это честь — первыми из регионов принять фотовыставку, посвященную Патриарху Кириллу, для которого Смоленщина стала второй родиной. То, что мы приняли выставку первыми, — малое свидетельство нашей любви, нашей преданности Святейшему Патриарху, за которого все мы молимся и желаем помощи Божией на его многотрудном поприще в качестве главы Русской Православной Церкви.

Сегодня не только на наше государство, но и на нашу Церковь, на русское Православие, пытаются возводить напраслину. Много сил действует на дискредитацию Русской Православной Церкви. Мы все должны понять — без сильной Русской Церкви не может быть сильным наше российское общество. Мы все вместе — государство, Церковь, общество — выполняя свое назначение, должны трудиться на укрепление нашего единства, укрепление государственности, на оздоровление общественных связей.

Я искренне благодарю за то, что мы собрались сегодня на этой выставке. Надеюсь, что все мы, отчасти прикоснувшись к многотрудному служению Святейшего Патриарха, которое отображено на этих фотографиях, будем сами, каждый на своем месте, достойно нести свое послушание, то, к которому нас призывает Господь".

Священник Игорь Палкин провел для гостей обзор по фотовыставке. Все собравшиеся могли ознакомиться с экспозицией.

Фотовыставка «Слово Патриарха. Время больших дел» — заметное культурное событие для Смоленщины, которую называют «Землей Патриарха». Выставка в Культурно-выставочном центре им. Тенишевых города Смоленска продлится до 13 октября. Вход свободный.

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