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Сводка новостей от 26 сентября 2019

Фанар пытается склонить греческих иерархов к признанию «ПЦУ»
В преддверии Архиерейского Собора Элладской Православной Церкви Патриарх Варфоломей встретился с целым радом архиереев Афинской Архиепископии…

Патриарх Варфоломей и митрополит Фокидский Феоктист23 сентября 2019 года Патриарх Константинопольский Варфоломей встретился на Фанаре с митрополитом Димитриадским и Алмирским Игнатием (Георгакопулосом), сообщает СПЖ со ссылкой на сайт «Vima Orthodoxias».

Обращаясь к гостям, Патриарх Варфоломей сказал: «Ваше присутствие здесь сегодня является свидетельством вашей преданности и преданности нашему Вселенскому Патриархату, который, как вы знаете, пытается в неблагоприятных условиях выполнить вселенскую миссию, возложенную на него Богом».

После частной встречи с митрополитом Игнатием Патриарх Варфоломей отметил, что «он всегда стоял на стороне Вселенского Патриархата» и «в различных православных комитетах, в которых он широко представлял Элладскую Церковь, всегда был сторонником позиций нашей Церкви, как в Священном Синоде, так и в Женеве на подготовительных этапах Священного и Великого Собора, а в последнее время в украинском вопросе».

Патриарх Варфоломей подчеркнул, что митрополит Игнатий «всегда был на нашей стороне, и я пользуюсь возможностью выразить ему мою личную благодарность и благодарность от имени всего Патриархата».

Патриарх Варфоломей и митрополит Димитриадский и Алмирский Игнатий (Георгакопулос)На следующий день, 24 сентября 2019 года, на Фанар также прибыл член Священного Синода Элладской Церкви митрополит Феоктист из Фокиды. Владыка прибыл в сопровождении архимандрита Дионисия (Анагностопулоса) из Архиепископии Америки, сообщает сайт «Ромфея».

На этой встрече также осуждался украинский вопрос.

А 26 сентября 2019 года Патриарх Варфоломей принял в своей резиденции на Фанаре председателя Паломнического отдела Элладской Православной Церкви митрополита Додонского Хризостома.

Владыку сопровождал секретарь Паломнического отдела Элладской Церкви архимандрит Спиридон (Катрамадос).

Митрополит Хризостом сообщил Патриарху Варфоломею о последних событиях Паломнического отдела Элладской Церкви и проинформировал о IV-й Всегреческой конференции по религиозному туризму, которая состоится 22 ноября.

Митрополит Хризостом передал официальное приглашение Архиепископа Афинского Иеронима направить на конференцию представителя Константинопольского Патриархата.

Русская линия

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Фанар пытается склонить греческих иерархов к признанию «ПЦУ»
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