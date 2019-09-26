При поддержке Синодального отдела по благотворительности в Калининграде прошел семинар по уходу за тяжелобольными людьми

24 сентября 2019 года в Центральной городской клинической больнице Калининграда прошел научно-практический семинар «Современные методы в практике ухода за пациентами», который провели провели сестры московской Православной патронажной службы «Милосердие» Алена Давыдова, Екатерина Сиина и директор Учебного центра столичной Центральной клинической больницы святителя Алексия, митрополита Московского, Светлана Арзамасцева. Лекции и практические занятия по уходу состоялись по приглашению министерства здравоохранения Калининградской области, сообщает Диакония.Ru.

В обучении приняли участие более 60 медицинских сестер и младшего медицинского персонала больниц города, а также сестры милосердия. В ходе обучения был также организован мастер-класс «Практические навыки ухода за пациентами». Накануне семинара представители православной службы «Милосердие» встретились с заместителем министра здравоохранения Калининградской области Юрием Скалиным.

«Сама структура семинара, качество докладов, уровень владения практическими навыками сестер службы „Милосердия“ превзошли все наши ожидания. Сестры обладают уникальными навыками и методиками, которые не прописаны ни в одних наших учебных материалах, — отметил заместител министра здравоохранения Калининградской области Юрий Скалин. — Система квалификации по уходу медицинских сестер — это важный элемент организации здравоохранения: например, при инсульте от уровня ухода зависит не только сама жизнь человека, но и возможности выхода из инвалидности».

Юрий Скалин также отметил, что профессиональный сестринский уход является важнейшим элементом профилактики инвалидности. По его мнению, если не организовать помощь человеку, нуждающемуся в качественном уходе, затраты на последующую медицинскую помощь будут значительно превышать стоимость обучения медицинского персонала основам ухода.

«Важно понимать, что врачебная этика базируется на основе христианских ценностей. Любовь к людям, душепопечение и профессионализм — обязательные компоненты медицинской помощи. В связи с этим мы будем формировать сестричества на профессиональной основе: создадим центр по подготовке специалистов по уходу. Сестры милосердия и волонтеры, имеющие желание служить людям, будут обладать профессиональными навыкам ухода. В больницах появятся православные волонтеры по уходу, которые помогут несколько оживить систему младшего медицинского персонала», — добавил Юрий Скалин.

Представители православной службы «Милосердие» провели две лекции по уходу и практические занятия.

«В первой лекции мы рассказали о тех проблемах и осложнениях, с которыми сталкиваются пациенты, вынужденные длительное время находиться в постели, — сказала руководитель московской православной патронажной службы „Милосердие“ Алена Давыдова. — Вторая лекция была посвящена вопросам организации ухода за пациентами, перенесшими инсульт».

На практических занятиях медицинский персонал больниц Калининграда под руководством представителей православной службы «Милосердие» отрабатывал приемы безопасного перемещения тяжелобольных людей с использованием специального оборудования.

Семинар в Калининграде стал пятым по счету выездным научно-практическим семинаром, который провели специалисты православной службы помощи «Милосердие». Ранее семинары для сестер милосердия, добровольцев и медицинских работников проходили в Приволжском, Сибирском и Уральском федеральных округах. Слушатели узнали об аспектах практики ухода за больными и пожилыми людьми.

Русская линия