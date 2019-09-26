С 5 по 13 октября в самом центре Минска, во Дворце искусства, пройдет православный фестиваль «Покровская Радость». Он посвящен Покрову Пресвятой Богородицы и Дню матери, сообщает официальный сайт БПЦ.

С самой первой «Радости» фестиваль полюбился многим минчанам. Его ждут и приходят на мероприятия всей семьей. Здесь звучит живая музыка, проходят кинопоказы, концерты, спектакли, интерактивные и игровые детские программы, можно задать интересующий вопрос священнику и попробовать блюда монастырской кухни.

Неотъемлемой частью фестиваля является православная выставка. В этот раз привезут продукцию своих монастырей и приходов более 90 участников из 11 стран мира: Беларуси, России, Украины, Молдовы, Узбекистана, Сербии, Боснии и Герцеговины, Черногории, Греции, Палестины и Сирии.

Программа мероприятий «Покровской Радости» получилась насыщенной и разнообразной. Организаторы фестиваля обещают:

— На проекте «Дочки-матери» поговорим с мамами, каждая из которых достигла успехов в своем деле. Нашими гостями станут известная певица и ведущая Лариса Грибалева, общественный деятель и журналист Тамара Вятская, популярный фуд-коуч Ксения Вятская, председатель ОБО «Центр поддержки семьи и материнства «Матуля» Вера Сердюк.

— На открытом сестрическом собрании, которое по традиции проведет духовник Свято-Елисаветинской обители протоиерей Андрей Лемешонок, зададим волнующие вопросы. Приглашаем всех на эту встречу. Она даст возможность увидеть своими глазами, как и чем живет большая монастырская семья, а также узнать, как можно реализовать себя в служении ближнему.

— В проекте «Семь Я» познакомимся с многодетными творческими семьями протоиерея Сергия Храпицкого и музыканта Александра Миненкова. Поговорим с ними о православной семье, о воспитании детей, о трудностях и компромиссах. Мы будем слушать не только полезные советы, но и прекрасное пение семейных ансамблей.

— Рядом с детской гостиной на 3 этаже посетим «Уголок заботы о Маме», который включает консультации с педиатром, ревматологом, маммологом и массажистом. Вместе с молодыми мамами узнаем всё о беременности, грудном вскармливании и о сне новорожденных. Данный проект, как и некоторые мероприятия детской гостиной, будет проводиться совместно с организаторами могилевского фестиваля «Семейные традиции», которые с радостью делятся своим опытом.

— На встрече-практикуме «Тихие песни: поем колыбельные» научимся петь старинные и современные колыбельные, а также поговорим о спокойных играх и книгах перед сном. Поможет в этом музыковед Марина Мурашко.

Общая программа фестиваля

— Ежедневно будем проводить много времени в детской гостиной, потому что захочется участвовать во всех мероприятиях: спектаклях, играх, мастер-классах. Вместе с детишками создадим подвески и необычные закладки с помощью настоящих цветов; послушаем советы по садоводству для маленьких от сотрудника Ботанического сада, чтобы вместе посадить свой первый цветок в горшочек; пообщаемся с домашними животными в контактном зоопарке; займемся подвижными играми на большой спортивной площадке с турниками и тренажерами. А еще посмотрим показ детской коллекции одежды от студии моды и дизайна AVAmoda.

Детская программа фестиваля

— Невозможно представить фестиваль «Радость» без творческой и благотворительной акций. Идею для первой из них подсказал сам праздник — День матери: напишем на открытках самые дорогие слова мамам. Послания «отправим» необычным способом, чтобы каждый смог прикоснуться к теплым пожеланиям. А во время благотворительной акции «Радость для ближнего» вместе поучаствуем в сборе средств на создание детской площадки рядом со Свято-Елисаветинским монастырем на радость маленьким прихожанам обители и всем жителям микрорайона Новинки.

С подробной программой мероприятий можно ознакомиться на сайте festradost.by.

Приглашаем всех на праздник! Вход свободный!

Адрес проведения фестиваля: Дворец искусства, г. Минск, ул. Козлова, 3 (ст. м. «Площадь Победы»).

Время работы фестиваля: ежедневно с 5 по 12 октября с 10:00 до 20:00, 13 октября, в день закрытия фестиваля, с 10:00 до 15:00.

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