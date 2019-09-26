Священник был арестован и помещён в СИЗО по подозрению в уголовном преступлении. О каком преступлении идёт речь, полиция сообщать отказывается…

Указом митрополита Оренбургского и Саракташского Вениамина, настоятель Саракташской обители в Оренбургской области, воспитывающий около 70 приёмных детей, протоиерей Николай Стремский был временно запрещён в служении, сообщает сайт Оренбургской епархии.

Решение запретить священника в служении связано с обвинениями его правоохранительными органами в уголовном преступлении. О каких обвинениях ом преступлении идёт речь пока неизвестно. Речь идёт о жалобах сирот, которые проживали в обители милосердия, сообщает Интерфакс.

Тем временем, портал Лента.ру передаёт, что священнику предъявили обвинение в изнасиловании, развратных действиях и несоблюдении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Также арестованы дочь священника и её супруг. Потерпевшими по делу признаны семь человек.

Ленинский районный суд Оренбурга в среду избрал для священника меру пресечения в виде заключения под стражу.

В Оренбургской епархии заявили, что ее позиция в отношении задержанного клирика будет озвучена после получения подробностей от следственных органов.

В 2006 году отец Николай, глава самой многодетной российской семьи, был награжден международной премией «Золотое сердце», среди учредителей которой были «Красный Крест» и правительство РФ.

Русская линия