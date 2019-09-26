Члены Синода приняли решение не посвящать архимандрита Александра (Бели) во епископы. В его деле будет разбираться церковная комиссия…

23 сентября 2019 года в Нью-Йорке под председательством Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского Илариона состоялось очередное заседание Архиерейского Синода РПЦЗ, сообщает Патриархия.Ru.

В заседании приняли участие архиепископы Берлинский и Германский Марк, Сан-Францисский и Западно-Американский Кирилл, Монреальский и Канадский Гавриил, Чикагский и Средне-Американский Петр, епископы Лондонский и Западно-Европейский Ириней и Манхэттенский Николай.

Выслушав отчеты предсоборной комиссии и архиепископа Чикагского и Средне-Американского Петра, председателя Юбилейной комиссии, готовящей торжества по случаю 100-летия Русской Зарубежной Церкви, Архиерейский Синод подтвердил прежнее решение о проведении Архиерейского Собора в женском монастыре преподобномученицы Елисаветы в баварском Бухендорфе в июне 2020 года. К Архиерейскому Собору будут приурочены торжества Германской епархии, посвященные 100-летию РПЦЗ.

Затем Преосвященные архипастыри выслушали рапорт архиепископа Монреальского и Канадского Гавриила о недавнем паломничестве клира и мирян Русской Зарубежной Церкви к святыням Русской Православной Церкви и своих встречах с иерархами, духовенством и верующими, состоявшихся летом в России.

Епископ Лондонский и Западно-Европейский Ириней представил рапорт о межправославных отношениях и о положении дел в Крестовоздвиженском кафедральном соборе Женевы. В соборе было проведено общеприходское собрание, на котором был принят новый приходской устав.

Обсуждая вопросы пополнения епископата, Архиерейский Синод решил, в связи с выявленными обстоятельствами, окончательно снять кандидатуру архимандрита Александра (Бели) во епископа Майамского, викария Восточно-Американской епархии.

Ранее архимандрит Александр (Беля) также был запрещён в священнослужении без права ношения рясы, наперсного креста и преподания благословения, а также освобождён от должности благочинного Десятого (Флоридского) благочиннического округа Восточно-Американской епархии и отстранен от настоятельства в соборе блаженной Матроны Московской г. Майами и в Свято-Николаевском мужском монастыре г. Форт-Майерс. Сейчас его деятельность изучает церковная следственная комиссия.

Причиной прещений стало то, что в адрес Св. Синода Русской Православной Церкви неизвестные выслали письмо от имени Предстоятеля РПЦЗ, в котором утверждалось, что отца Александра якобы избрали на Синоде РПЦЗ в епископы. В итоге Синод РПЦ утвердил это решение, доверившись указанному документу, однако, никакого решения РПЦЗ по этому поводу на самом деле не было. Подозрение в отправлении этого подложного письма в Москву пали на самого отца Александра и его сотрудников. Теперь в данном вопросе будет разбираться церковная комиссия.

В ходе заседания Архиерейского Синода также обсуждались административно-хозяйственные и финансовые вопросы, а также ходатайства Преосвященных архипастырей, представивших ряд клириков и мирян своих епархий к церковным наградам.

Русская линия