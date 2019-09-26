25 сентября 2019 года, в день отдания праздника Рождества Пресвятой Богородицы, состоялся традиционный крестный ход с Курской-Коренной иконой Божией Матери «Знамение» из Коренной Рождества Пресвятой Богородицы мужской пустыни в Знаменский мужской монастырь города Курска, сообщает пресс-служба Курской епархии.

В новейшее время чудотворный образ впервые был принесен к месту его чудесного обретения, в возрожденный монастырь — Коренную пустынь, в 2009 году. С тех пор ежегодно по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Первоиерарха Русской Православной Церкви Заграницей святыню доставляют в пределы Курской митрополии.

В этом году в Коренной пустыни чудотворный образ встретили 20 сентября. Утром 25 сентября в соборе Рождества Пресвятой Богородицы Коренной пустыни митрополит Курский и Рыльский Герман совершил Божественную литургию в сослужении митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна, епископа Манхэттенского Николая, епископа Железногорского и Льговского Вениамина, епископа Щигровского и Мантуровского Паисия и сонма духовенства.

По окончании богослужения под звон колоколов и пение молитв начался крестный ход со святым образом Царицы Небесной, в котором приняли участие около семи тысяч верующих, среди них паломники из соседних регионов, а также из ближнего и дальнего зарубежья.

Участники молитвенного шествия прибыли в Курск около трех часов дня. У Введенского храма Курска чудотворный образ встречали гости и жители города. Митрополит Герман благословил Курск и всех присутствовавших чудотворным образом, и крестный ход продолжился по улицам города. На площади Перекальского святыню встретили глава региона Роман Старовойт и мэр Курска Виктор Карамышев, присоединившиеся к шествию.

Крестный ход проследовал к Знаменскому кафедральному собору, где на соборной площади митрополит Курский Герман, митрополит Белгородский Иоанн, епископ Манхэттенский Николай, епископ Железногорский Вениамин, епископ Щигровский Паисий совершили молебен перед чудотворным образом Пресвятой Богородицы.

По окончании молебна владыка Герман обратился к собравшимся с архипастырским словом, в котором отметил, что у Курской-Коренной иконы особая миссия: она не пребывает на одном месте, но путешествует по миру, утешая людей, пробуждая в них лучшие чувства и объединяя Русский мир. Глава Курской митрополии сердечно поблагодарил делегацию Русской Православной Церкви Заграницей за возможность вновь помолиться перед образом Покровительницы и Заступницы Курского края, с которым неразрывно связана история города Курска.

Под молитвенное пение святыню внесли в Знаменский кафедральный собор и установили на аналое в центре храма. Священство и все желающие поклонились чудотворному образу.

Далее митрополит Герман рассказал губернатору Роману Старовойту о реконструкции Воскресенского храма, глава региона ознакомился с ходом работ по воссозданию настенной живописи. Архитекторы сообщили о результатах раскопок, проводимых на территории храма, которые свидетельствуют о том, что именно на этом месте был исторический центр города.

С 25 сентября по 3 октября святыня будет находиться в Знаменском кафедральном соборе Курска, где ежедневно будут совершаться молебны с чтением акафиста перед чудотворной Курской-Коренной иконой Божией Матери. Доступ верующих для поклонения открыт круглосуточно.

1 октября митрополит Герман с чудотворной иконой Божией Матери посетит лечебные учреждения Курска.

Утром 3 октября после молебна святыня будет доставлена в пределы Железногорской епархии, откуда 4 октября ее перевезут в Казахстан на празднование в честь 15-летия установления Собора новомучеников и исповедников Казахстанских и 20-летия учреждения Астанайской епархии.

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