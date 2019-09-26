29 сентября 2019 года в 12.00 на колокольне Данилова ставропигиального мужского монастыря в Москве начнется X фестиваль русских звонов «Даниловские колокола», сообщает Патриархия.ru.

Колокольные композиции на фестивале традиционно представят лучшие звонари различных регионов России и ближнего зарубежья. Звоны будут исполняться на 18-ти исторических колоколах монастыря, возвращенных из Гарвардского университета десять лет назад.

В начале ХХ века Даниловские колокола признавались одними из лучших в Москве. Это определило их судьбу: после закрытия монастыря весь набор был выкуплен у властей американским меценатом Чарльзом Крейном. Колокольный ансамбль Данилова монастыря является единственным в Москве, полностью сохранившимся после революции 1917 года.

Фестиваль также совпадает с началом нового учебного года на «Даниловских курсах звонарского мастерства», на которых желающие смогут постичь азы русского традиционного звона.

Дополнительная информация: fa_cdrm@mail.ru, ‪+7 (926) 151-25-51 (Анна).

Адрес монастыря: Москва, Даниловский вал, 22 (станция метро «Тульская»).

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