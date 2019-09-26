Правительство России решило защитить жильцов квартир, которые страдают от постоянного табачного дыма курящих соседей, и запретило под угрозой административного наказания курение на балконах, сообщает РИА Новости.

В связи с этим на интернет-портале правовой информации появилось постановление, запрещающее пользоваться открытым огнём на балконах, лоджиях, в жилых комнатах домов, общежитий и гостиниц. Изменения вступят в силу с 1 октября.

Тем временем, в МЧС подтвердили, что новые правила запрещают курение и приготовление шашлыков на балконе. Так, за курение на балконе могут оштрафовать на сумму до 3 тысяч и до 5 тысяч рублей, если в результате нарушения правил возник пожар.

Уголовная ответственность предусмотрена в том случае, если из-за брошенного окурка сгорит балкон или несколько квартир. «К ответственности будут по большей части привлекаться курильщики, чья вредная привычка стала причиной пожара», — заключили в МЧС.

И хотя за курение на балконе без наступления тяжёлых последствий наказывать не будут, новое постановление даёт возможность соседям, которые страдают от табачного дыма курильщиков, жаловаться на курящих соседей и требовать, чтобы те оставили эту дурную привычку.

Таким образом, заядлым курильщикам придётся либо поменять свои привычки и курить в специально отведённых местах, либо переехать из квартиры на дачу.

Русская линия