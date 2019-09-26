Русская линия
Сводка новостей от 26 сентября 2019

Курильщикам придётся поменять свои привычки
Российские власти ввели штрафы за курение на балконах…

Последствия табако-куренияПравительство России решило защитить жильцов квартир, которые страдают от постоянного табачного дыма курящих соседей, и запретило под угрозой административного наказания курение на балконах, сообщает РИА Новости.

В связи с этим на интернет-портале правовой информации появилось постановление, запрещающее пользоваться открытым огнём на балконах, лоджиях, в жилых комнатах домов, общежитий и гостиниц. Изменения вступят в силу с 1 октября.

Тем временем, в МЧС подтвердили, что новые правила запрещают курение и приготовление шашлыков на балконе. Так, за курение на балконе могут оштрафовать на сумму до 3 тысяч и до 5 тысяч рублей, если в результате нарушения правил возник пожар.

Уголовная ответственность предусмотрена в том случае, если из-за брошенного окурка сгорит балкон или несколько квартир. «К ответственности будут по большей части привлекаться курильщики, чья вредная привычка стала причиной пожара», — заключили в МЧС.

И хотя за курение на балконе без наступления тяжёлых последствий наказывать не будут, новое постановление даёт возможность соседям, которые страдают от табачного дыма курильщиков, жаловаться на курящих соседей и требовать, чтобы те оставили эту дурную привычку.

Таким образом, заядлым курильщикам придётся либо поменять свои привычки и курить в специально отведённых местах, либо переехать из квартиры на дачу.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Фанар пытается склонить греческих иерархов к признанию «ПЦУ»
В преддверии Архиерейского Собора Элладской Православной Церкви Патриарх Варфоломей встретился с целым радом архиереев Афинской Архиепископии...

В Нью-Йорке прошло заседание Архиерейского Синода РПЦЗ
Члены Синода приняли решение не посвящать архимандрита Александра (Бели) во епископы. В его деле будет разбираться церковная комиссия...

Протоиерей Николай Стремский запрещён в служении
Священник был арестован и помещён в СИЗО по подозрению в уголовном преступлении. О каком преступлении идёт речь, полиция сообщать отказывается...

Курильщикам придётся поменять свои привычки
Российские власти ввели штрафы за курение на балконах...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем Авраамия Палицына и А.А.Римского-Корсакова...

В Смоленске открылась фотовыставка «Слово Патриарха. Время больших дел»

В Курской митрополии состоялся крестный ход с Курской-Коренной иконой Божией Матери «Знамение»

В Москве пройдет X фестиваль русских звонов «Даниловские колокола»

В Международный день глухих в Москве пройдет богослужение на жестовом языке

В столице Белоруссии пройдет православный фестиваль «Покровская Радость»

При поддержке Синодального отдела по благотворительности в Калининграде прошел семинар по уходу за тяжелобольными людьми

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика