|Сводка новостей от 26 сентября 2019
|
|
Фанар пытается склонить греческих иерархов к признанию «ПЦУ»
В Нью-Йорке прошло заседание Архиерейского Синода РПЦЗ
Протоиерей Николай Стремский запрещён в служении
Этот день в Русской истории
В Смоленске открылась фотовыставка «Слово Патриарха. Время больших дел»
В Курской митрополии состоялся крестный ход с Курской-Коренной иконой Божией Матери «Знамение»
В Москве пройдет X фестиваль русских звонов «Даниловские колокола»
В Международный день глухих в Москве пройдет богослужение на жестовом языке
В столице Белоруссии пройдет православный фестиваль «Покровская Радость»
При поддержке Синодального отдела по благотворительности в Калининграде прошел семинар по уходу за тяжелобольными людьми